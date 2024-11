Drohender Felssturz: Schweizer Bergdorf vor Evakuierung

Das Schweizer Bergdorf Brienz ist nach dem Erdrutsch von 2023 wieder von einer gewaltigen Gerölllawine bedroht. Erneut müssen sich die Menschen - wie schon im vorigen Jahr - auf eine Evakuierung vorbereiten. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass sich bis zu 1,2 Millionen Kubikmeter Felsschutt talwärts bewegen und die Siedlung erreichen, erklärte die Verwaltung der Ortschaft im östlichen Kanton Graubünden.

Lawine hat schon ein Tempo von 30 Zentimetern pro Tag

Per SMS waren die 84 Brienzerinnen und Brienzer am Samstagabend zu einer dringenden Infoveranstaltung gebeten worden. In der Turnhalle des Nachbardorfs gab es dann die schlechten Nachrichten von Stefan Schneider, dem Leiter des Frühwarndienstes.

Seit ein paar Wochen schon bewege sich eine enorme Schutthalde am Hang über dem Dorf - um zeitweise mehr als 30 Zentimeter pro Tag. Und diese Geschwindigkeit, so Schneider, könne sich plötzlich rasant erhöhen. "Man muss sich das vorstellen wie eine Steinlawine oder Schuttlawine, die mit einer sehr schnellen Geschwindigkeit ins Tal rutscht oder fließt. Und die kann Geschwindigkeiten von 80 oder sogar mehr km/h entwickeln.

Erdrutsch könnte das ganze Dorf erreichen

Zwar sei auch möglich, sogar wahrscheinlich, so der Geologe, dass sich die Rutschung wieder beruhige. Aber das Risiko sei enorm – und die Folgen gravierend. Komme es zu einem großen Felssturz, sei mit großer Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, dass das Dorf oder Teile des Dorfes erreicht werden.

Wann genau die Menschen Brienz verlassen müssen, wurde am Samstagabend noch nicht gesagt. Es könne aber schon in den kommenden Tagen so weit sein – warnte Pascal Porchet vom Amt für Zivilschutz und Militär des Kantons Graubünden: "Deshalb bitte ich Sie dringlich, sich vorzubereiten, dass Sie all das einpacken, was Geld oder Versicherung nicht ersetzen können."

Lawine verfehlt Brienz 2023 nur knapp

Im Mai 2023 war Brienz schon einmal geräumt worden. Im Juni donnerten dann tatsächlich mehr als eine Million Kubikmeter Geröll ins Tal und landeten glücklicherweise knapp neben dem Dorf (siehe Bild unten). Nun also müssen die Dorfbewohner wahrscheinlich wieder ausziehen – laut Geologe Stefan Schneider im schlimmsten Fall für mehrere Monate.