Münchner Runde live: Wohin steuert Deutschland?

Was für ein Jahr: Der andauernde Krieg in der Ukraine, die Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten und die unklare Situation im Nahen Osten, insbesondere mit dem Ende des Assad-Regimes in Syrien.

Diskussion über Lage in Syrien und Migration

Menschen weltweit sehnen sich nach Frieden – doch wie realistisch ist das? Welche Folgen haben die aktuellen Entwicklungen in Syrien auf die Migrationslage bei uns im Deutschland?

Gleichzeitig stehen hierzulande nach der Vertrauensfrage Neuwahlen Ende Februar an. Wie kann eine neu gewählte Bundesregierung schwindendes Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger zurückgewinnen? Welche Aufgaben müssen als erstes angepackt werden? Und was macht Hoffnung für das kommende Jahr?

Die Münchner Runde diskutiert

Darüber diskutieren Michael Roth (SPD), Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses, Martin Huber, Generalsekretär der CSU, Peter R. Neumann, Politikwissenschaftler am King’s College London, Yuliya Kosyakova, Professorin für Migrationsforschung, und die Theologin Margot Käßmann, ehem. EKD-Ratsvorsitzende. Moderiert wird die Live-Sendung von BR-Chefredakteur Christian Nitsche.