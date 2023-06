Mindelheimer fiebern darauf hin: Das Frundsbergfest beginnt

Nicht nur alle drei Jahre beim Frundsbergfest haben die Streitels Einsätze als Familie Frundsberg. Auch dazwischen treten sie bei Veranstaltungen in Mindelheim auf oder reisen zu anderen Mittelalterfesten. Der Plan für die nächsten zwei Wochen ist ziemlich voll und gut durchgetaktet. Vor allem für das Anlegen der historischen Gewänder muss entsprechend viel Zeit eingeplant werden. Das blaue Samtkleid von Regina Streitel hat 30, das grüne von Tochter Cara-Valentina 50 Hacken. "Mit diesen wird das Kleid hinten historisch verschlossen. Und da brauchen wir tatsächlich immer jemanden, der uns rein hilft und wieder raus. Alleine können wir unsere Kostüme nicht anziehen", sagt Regina Streitel.

Im extra eingerichteten Ankleidezimmer im Haus der Streitels werden alle Kostüme, Hüte und Schmuck aufbewahrt. Reginas Hauptkostüm ist das blaue Samtkleid. Es ist mit goldenen Bordüren und unzähligen Perlen verziert und wiegt um die sieben Kilo. Mit den langen Ärmeln und dem schweren Stoff sieht es herrschaftlich aus, aber auch sehr warm. Regina Streitel hebt den Arm des Kleides hoch und verrät: "Man schwitzt unangenehm, ja. Aber ich habe hier ein paar Lüftungsschlitze eingebaut, hier unter der Achsel. Die helfen schon ein bisschen, aber wenn es 30 Grad hat, hilft nur viel trinken."

Frundsbergs Rüstung wiegt 35 Kilo

Weiter hinten im Zimmer steht eine glänzende Ritterrüstung. 35 Kilo wiegt das Teil. Zwei Mal, bei den großen Festumzügen an den Sonntagen, muss Wolfgang Streitel sie auf dem Fest tragen. Sein Kostüm für offizielle Anlässe ist aber auch nicht viel luftiger: eine sogenannte Schaube. Das ist ein mit Pelz besetzter Umhang. Alles soll so authentisch wie möglich sein. Die Mitwirkenden beim Frundsbergfest achten auf jedes Detail. Die Mitwirkenden tragen keine Uhren und - wenn es möglich ist - keine Brillen. Für die Streitels ist das Frundsbergfest ein Hobby. "Wir haben uns als Familie gemeinsam dazu entschieden das zu machen und haben so auch immer eine gemeinsame Zeit, die wir verbringen und das macht es für unsere Familie so besonders", sagt Regina Streitel.

Lager in der Altstadt

Während des Festes wird die Familie viel Zeit in ihrem Lager in der Mindelheimer Altstadt verbringen. Ein großes Team an Helfern hat in den letzten Jahren jeden Samstag daran gearbeitet. Entstanden ist ein mittelalterliches Lager, das Georg von Frundsberg mit seinem Hofstaat auf Feldzügen aufgebaut hat. Mit dabei: eine Küche, Schlafplätze und ein riesiges Zelt, in dem Freunde und Gäste empfangen werden können.

Am Freitag um 19 Uhr beginnt das "Historische Altstadtfest". Ab dann tummeln sich Gaukler, Marketenderinnen und Landsknechte in den Straßen der Mindelheimer Altstadt. Und die Streitels mittendrin. Sie freuen sich jetzt schon auf die zweiwöchige Zeitreise ins Mittelalter.