Millionenförderung: Diakonie hilft traumatisierten Flüchtlingen

Sie fliehen vor Krieg, politischer Verfolgung oder Unterdrückung und erleben auf ihrem Weg in den Westen weitere Schrecken: Zahlreiche Geflüchtete in Deutschland leiden unter traumatischen Erlebnissen und müssen sich zudem in einem völlig neuen Umfeld zurechtfinden – zum Teil in einer schwierigen Wohnsituation ohne viel Privatsphäre. Diesen Menschen will das "Refugee Mental Care" Network (RMC) unter Leitung der Diakonie Bayern Hilfe bieten und erhält dafür Fördergelder der EU in Höhe von beinahe 16 Millionen Euro.

Es sei einer der höchsten Beträge, den die Union aus dem Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds in diesem Jahr bewilligt hat, sagte die Präsidentin der Diakonie Bayern, Sabine Weingärtner. Zusätzlich wird das Projekt vom Bayerischen Innenministerium mit weiteren 750.000 Euro unterstützt.

Aus drei Projekten wird ein Netzwerk für Geflüchtete

Das Refugee Mental Care Network für Geflüchtete baut auf drei Säulen auf: Die bereits bestehenden 15 sogenannten TAFF-Standorte (Therapeutische Angebote für Flüchtlinge) der Diakonie bilden das Rückgrat des neuen Netzwerks und sollen erste Anlaufstellen in ganz Bayern sein. Die Stiftung "Wings of Hope" qualifiziert Fachkräfte im Bereich Traumaberatung und bietet unter anderem sogenannte Stabilisierungswochen für geflüchtete Frauen mit Kindern an. Hinzu kommen noch die psychosozialen Zentren in Nürnberg und Neu-Ulm, in denen besonders schwer belastete Flüchtlinge behandelt werden können.

Entlastung für Gesundheitssystem

Durch ein mehrstufiges System, das von einfachen Gesprächen über das Erlebte sowie Gruppenstunden bis hin zu Einzeltherapien in den psychologischen Zentren reicht, soll auch das deutsche Gesundheitssystem entlastet werden, sagte Stefan Schmid, einer der fachlichen Leiter des RMC. Bei schwerwiegenden psychischen Erkrankungen ist aber auch ein Übergang in die Regelversorgung und etwa ein Aufenthalt in einer Klinik denkbar. Außerdem will das Netzwerk Ansprechpartner für Ehrenamtliche, Behörden und etwa auch Erzieherinnen und Erzieher vor Ort sein.

Hilfe für Integration und Prävention

Wer wirklich Schutz brauche, bekomme vom RMC Unterstützung und Hilfe für einen bestmöglichen Start in Bayern, sagte Innenminister Joachim Herrmann (CSU) beim gemeinsamen Pressetermin mit der Diakonie. Diese Hilfe sei die Grundlage für eine gelingende Integration.

Das RMC verfolgt auch das Ziel der Prävention, also Menschen mit psychischen Erkrankungen davor zu bewahren, sich selbst oder andere zu verletzen. Allerdings sei "nicht jeder, der psychische Probleme hat, gleich eine Gefahr für andere", sagte Innenminister Herrmann.

Die aktuelle Förderung durch die EU sieht allerdings nur Hilfe für Geflüchtete mit Aufenthaltsstatus vor, also etwa Menschen, denen in Deutschland Asyl gewährt wird. Geflohene, die in Deutschland lediglich geduldet werden, werden zwar auch vom RMC betreut. Diese Arbeit wird allerdings aus Bundemitteln bezahlt.