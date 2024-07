Zwei Männer ertrinken in Seen in Oberbayern

Angesichts der hohen Temperaturen sind viele Menschen am Samstag in Seen und in Schwimmbädern baden gewesen. Doch dabei ereigneten sich zwei tragische Unfälle: Zwei Männer starben beim Schwimmen in oberbayerischen Seen.

Senior verunglückt bei Murnau

Am Froschhauser See bei Murnau im Landkreis Garmisch-Partenkirchen war ein 77-Jähriger zusammen mit einem Angehörigen um die Mittagszeit beim Schwimmen. Plötzlich war der Senior nicht mehr zu sehen. Noch vor dem Eintreffen der Polizei hatten andere Badegäste den 77-Jährigen bereits im Wasser entdeckt und ans Ufer gebracht. Trotz Reanimation konnte ein Notarzt nur noch den Tod des Mannes feststellen. Die Polizei geht von einem tragischen Badeunfall aus, die Kripo Weilheim ermittelt.

49-Jähriger geht im Karlsfelder See unter

Im Karlsfelder See im Landkreis Dachau ertrank ein 49-jähriger Mann. Andere Badegäste hatten laut Feuerwehr beobachtet, wie der Schwimmer plötzlich unterging und nicht mehr auftauchte. Sie setzen einen Notruf ab.

Mann stirbt trotz schneller Hilfe

Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr München rückten aus. Von einem Boot aus gingen zwei Taucher ins Wasser. Auch ein Rettungshubschrauber kreiste über dem See und versuchte, den Mann aus der Luft zu orten. Nach fünf Minuten entdeckten die Einsatzkräfte den Mann im Wasser und brachten ihn an Land. Für den 49-Jährigen kam jede Hilfe zu spät. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen konnte der Mann nicht mehr gerettet werden. Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck ermittelt jetzt zur Todesursache.