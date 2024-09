Migrationsdebatte: Zwischen Kritik und Lösungsversuchen

Volkach: Geplante Flüchtlingsunterkunft stößt auf Gegenwind

Ein ähnliches Szenario spielt sich gerade im unterfränkischen Volkach ab. Dort ist eine Flüchtlingsunterkunft in einem Gewerbegebiet geplant, in der bis zu 90 Menschen leben sollen. Die Stimmung in der Bevölkerung ist teils aufgeheizt: Einige fühlen sich überrascht, haben Fragen und Sorgen.

Palmer spricht von "moralischer Falle"

Palmer kann diese Sorgen nachvollziehen. Er fordert mehr Strenge in der Asylpolitik, etwa einen härteren Umgang mit denjenigen, die sich nicht ausweisen. "Die wissen, dass es ohne Pass sehr viel wahrscheinlicher ist, in Deutschland bleiben zu dürfen, weil unser Staat dann nicht in der Lage ist, Abschiebungen zu organisieren", so der Politiker.

Er spricht in diesem Zusammenhang von einer "moralischen Falle", gegen die es eine politische Gegenmaßnahme brauche. Sein Vorschlag: Wer sich ausweist, soll schnellere Integrationsleistungen bekommen. "Und solange sich eben keine Identität ermitteln lässt, bleibt man in den Erstaufnahmeeinrichtungen der Länder auf unbefristete Zeit." Viele würden dann freiwillig wieder ausreisen, glaubt der Kommunalpolitiker.

Schweiger: "Noch keine Situation gehabt, die wirklich bedrohlich war"

Die lauten Proteste um die schwimmende Notunterkunft "MS Rossini" im Landkreis Regensburg haben sich mittlerweile gelegt. Laut Landrätin Schweiger blieb es bislang weitgehend ruhig im und um das Schiff. "Da gibt es vielleicht mal eine Rauferei, aber wir haben jetzt Gott sei Dank noch keine Situation gehabt, die wirklich bedrohlich war – sodass man sagen könnte: ja, die Ängste haben sich bewahrheitet", sagt sie. Das bestätigt auch die Polizei.