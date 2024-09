BR24live: Tötungsdelikt im Alten Botanischen Garten München

In der Münchner Innenstadt ist ein Mann mutmaßlich Opfer eines Gewaltverbrechens geworden. Der 57-Jährige wurde am Mittwoch schwer verletzt im Alten Botanischen Garten in der Nähe des Hauptbahnhofes gefunden, wie ein Polizeisprecher sagte.

Der Mann war den Angaben zufolge in eine Auseinandersetzung verwickelt und wurde dabei schwerst verletzt. Unter Wiederbelebungsmaßnahmen kam der Deutsche in ein Krankenhaus, wo er starb.

Tatwaffe und Tathergang noch unbekannt

Tatzeit war laut Polizei gegen 10.20 Uhr. Weitere Details zum Tathergang oder einer möglichen Tatwaffe gibt es derzeit noch nicht. Es gab nach Polizeiangaben zunächst "keine Hinweise auf Messer oder Schusswaffen".

Die Polizei ermittelt wegen eines mutmaßlichen Tötungsdeliktes. Die Beamten haben vor Ort weitere Personen angetroffen und zur Vernehmung mitgenommen. Ob sie an der Auseinandersetzung in der Nähe des Neptunbrunnens beteiligt waren, steht noch nicht fest.

Alter Botanischer Garten gilt als Brennpunkt

Aktuell läuft die Spurensicherung, der Bereich um den Tatort ist noch abgesperrt. Der Platz ist kameraüberwacht, die Polizei wird im Zuge der Ermittlungen auch die Aufnahmen auswerten.

Der Alte Botanische Garten ist seit längerem als Brennpunkt der Drogenszene in München bekannt. Die Polizei hat hier die Kontrollen intensiviert. Die Stadt hat zudem ein Messerverbot für den Park auf den Weg gebracht.