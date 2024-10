Mietpreisbremse verlängert: Nicht jeder findet das gut (genug)

Mietpreisbremse hilft nur in wenigen Fällen

Das bestätigt auch Simone Burger vom Münchner Mieterverein. "Die Mietpreisbremse hat in München nur in ganz wenigen Fällen geholfen", erklärt sie. So habe sich etwa ein älteres Ehepaar aus Schwabing gemeldet, dessen Vermieter zu viel für die Wohnung verlangt haben.

"Mit einem Schreiben ist es uns gelungen, die Miete um 360 Euro zu senken", erzählt Burger. Das komme aber nur sehr selten vor. Die Mietpreise seien schlicht zu unbekannt. Außerdem hätten Mieter oftmals Angst davor, sich mit ihrem Vermieter anzulegen. Dazu kommen zahlreiche Ausnahmen, in denen die Mietpreisbremse nicht gilt.

Haus und Grund sieht Regelung kontraproduktiv

Dass die Mietpreisbremse im Alltag keine große Rolle spielt, bestätigt auch Rudolf Stürzer vom Haus- und Grundbesitzerverein in Bayern. In den letzten neun Jahren habe sie kaum Auswirkungen auf die Mietentwicklung in Bayern gehabt. "Wir sehen die Mietpreisbremse kontraproduktiv, weil sie Investoren von dem dringend notwendigen Wohnungsbau abschreckt, damit das Wohnungsbauangebot weiter verknappt und die Mieten eher in die Höhe treibt", meint Stürzer.

Mieterverein fordert weniger Ausnahmen

Der Mieterverein hingegen begrüßt grundsätzlich die Entscheidung der Politik, die Mietpreisbremse zu verlängern. Simone Burger fordert aber, die Regelung zu verschärfen und die meisten der Ausnahmen zu streichen, außer beim Neubau. Lediglich bei Wohnungen, die nach 2014 vermietet wurden, hält der Mieterverein eine Ausnahme von der Mietpreisbremse für sinnvoll.