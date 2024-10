Mieten-Wahnsinn: zwei Münchnerinnen geben nicht auf

Ausgaben der Stadt München für sozialen Wohnungsbau gesunken

Der Deutsche Mieterbund fordert besonders in München ein Nachrüsten im sozialen Wohnungsbau. Doch das Gegenteil scheint gerade zu passieren: Im Vergleich zu 2018 sind die Ausgaben der Stadt München für den sozialen Wohnungsbau im vergangenen Jahr um etwa 50 Prozent gesunken.

Dagegen steigen die Kosten für Sofortmaßnahmen wie etwa Wohngeld stark an, weil sich immer mehr Bürger ihre Miete nicht mehr leisten können. Bundesweit wurden 2023 stolze 4,3 Millionen Euro Wohngeld gezahlt - 80 Prozent mehr als im Jahr zuvor. Diese Ausgaben führen langfristig allerdings zu keiner Verbesserung der Situation – im Gegenteil.

Bezahlbarer Wohnraum wurde vernachlässigt

Die Lage spitzt sich immer weiter zu. In den vergangenen 10 Jahren ist die Stadt im Schnitt um 10.400 Menschen jährlich gewachsen. Vor 11 Jahren hat die bayerische Staatsregierung in München allerdings etwa 8.000 Sozialwohnungen verkauft.

Zusätzlich haben Stadt, Land und Bund den sozialen Wohnungsbau lange vernachlässigt: Im Vergleich zu anderen deutschen Metropolen hat München die schlechteste Quote bei Sozialwohnungen und "non profit" Vermietern. Es fehlt massiv an bezahlbaren Wohnungen.

Stadt München: Anzahl der Wohngeld-Empfänger größer als Zahl der neu entstehenden Wohnungen

Eine Interview-Anfrage von Kontrovers – Die Story bei den Verantwortlichen der Stadt München dazu wurde abgelehnt. Schriftlich heißt es: "Die Anzahl der Empfänger*innen von Wohngeld und vergleichbarer Leistungen ist deutlich größer als die Zahl der neu entstehenden Wohnungen. Ein Ungleichgewicht der Mittelzuwendung ist damit aus unserer Sicht bedarfsgemäß."

Wohnungssuche geht weiter: Druck auf Münchnerinnen steigt

Unternehmensberaterin Ariane Pipke musste ihre Wohnung im Glockenbachviertel mittlerweile verlassen, die Möbel sind in einem Zwischenlager verstaut. Sie lebt jetzt auf einer Berghütte - eine Übergangslösung. Der Druck steigt, doch sie kann und will nicht aufgeben.

Die gelernte Altenpflegerin Anne Schramm ist inzwischen nicht mehr im Wohnungslosenheim. Aufgrund ihrer psychischen Belastung nach mehreren privaten Schicksalsschlägen hat sie ein Zimmer in einer therapeutischen Wohngruppe gefunden, doch auch sie träumt weiterhin von einer eigenen Wohnung.

Prognose: Wohnungsmarkt wird für Mieter in Zukunft noch härter

Die Chancen auf eine bezahlbare Wohnung werden in Zukunft allerdings wohl noch schlechter, denn aktuell brechen die Bauanträge ein. Wirtschaftsexperten vom Münchner Ifo Institut rechnen im nächsten Jahr mit einem Rückgang um mindestens 40 Prozent bundesweit im Wohnungsbau.