Mehr als Teile legen: Erste Speed-Puzzle-Meisterschaft in Köditz

Es herrscht angespannte Ruhe in der Göstrahalle im oberfränkischen Köditz. In der ganzen Halle sind Tische verteilt, an denen sich jeweils zwei Personen gegenübersitzen. Dann ist ein "Drei, zwei, eins – go!" zu hören und aus der Ruhe wird eine Art Grundrauschen – erzeugt vom Umdrehen und Legen von Puzzleteilen. Denn hier, mitten im Landkreis Hof, findet die erste Speed-Puzzle-Meisterschaft Deutschlands statt. Organisiert von einer jungen Frau aus dem Ort, die selbst zu den schnellsten Puzzlerinnen der Welt zählt: Katharina Reiner.

Studentin holt erste Speed-Puzzle-Meisterschaft nach Oberfranken

"Es ist total surreal, dass all diese Leute meinetwegen gekommen sind. Das ist wirklich verrückt", sagt die 20-jährige Informatikstudentin der Hochschule Hof. Im November hatte sie mit den Planungen für das Event begonnen und konnte es durch Unterstützung der Familie, Freunde und Bekannte umsetzen. Die Idee dazu kam ihr im vergangenen Herbst, als sie selbst in Spanien an der Puzzle-Weltmeisterschaft teilgenommen hat. Sie belegte Platz sieben.

"Ich wollte diese unglaubliche Atmosphäre und den Spaß der WM einfach mit nach Deutschland bringen." Katharina Reiner, Organisatorin

Denn: solche Puzzle-Meisterschaften, die in drei unterschiedlichen Kategorien ausgetragen werden, gibt es ins Deutschland bisher nicht.

Große Nachfrage: Teilnehmer reisen aus dem In- und Ausland an

Dass sie damit einen Nerv getroffen hat, zeigt allein die Tatsache, dass alle 100 Teilnahme-Plätze innerhalb von zehn Tagen weg waren. Schon die Autokennzeichen auf dem Parkplatz vor der Halle zeigen, dass "Puzzler" aus dem gesamten Bundesgebiet angereist sind. Von Kiel über Leonberg bis Starnberg. Sogar Teilnehmerinnen aus Tschechien sind dabei und auch Österreicher.

"Bei uns gibt es solche Meisterschaften nicht, nur online. Als wir davon gehört haben, wollten wir unbedingt dabei sein", so Veronika Altinger aus Salzburg. Und Stefan Leopoldseder aus Wien ergänzt: "Ich liebe einfach den Wettkampf auch gegen mich selbst. Als ich gehört habe, dass man hier auf Zeit puzzeln kann, wollte ich sofort her."

Viele der Teilnehmer tragen T-Shirts, die ihre Liebe zu den Puzzleteilen zeigen. Gekommen sind auch Zuschauer aus dem Ort, die sich freuen, dass in Köditz so etwas auf die Beine gestellt wurde. Und Familienmitglieder, die das Hobby ihrer Kinder oder Partner unterstützen. "Puzzeln ist das Hobby meiner Frau. Für mich ist das nichts, ich sehe in den Teilen nur kaputtes Spielzeug", lacht Andreas Kolbeck aus Niedersachsen.

In drei Kategorien wird gegen die Uhr gepuzzelt

Bei der Speed-Puzzle-Meisterschaft wird in drei Kategorien gepuzzelt: im Einzel- und Doppelmodus und im sogenannten Puzzle-Schach-Turnier. Im Einzelmodus puzzeln die Teilnehmer jeweils allein ein 500 Teile Puzzle. Wer dabei am schnellsten ist, gewinnt. Nach 90 Minuten wird die Uhr angehalten.

Im Paarmodus hat man zu zweit 60 Minuten Zeit die 500 Teile zu legen. Und im Puzzle-Schach-Turnier geht es eins gegen eins. Der Rand eines 99-Teile-Puzzles ist bereits gelegt, dann geht es Zug um Zug. Wer weniger Zeit zum Einsetzen der Teile benötigt kommt eine Runde weiter.

Köditzerin bei allen Wettbewerben auf dem Treppchen

Die Leidenschaft zum Puzzeln hat die Köditzerin Katharina Reiner von ihren Großeltern. Dort lag immer ein Puzzle auf dem Tisch. Auch die beiden haben sich angemeldet und nehmen gemeinsam an dem Wettkampf teil. Ebenso die 20-jährige Organisatorin. "Ich möchte so viel puzzeln wie möglich und vielleicht unter die "Top Drei" kommen", so Katharina Reiner vor Beginn der Turniere. Mit ihrer Freundin Chiara Dellantonio, die sie von der Weltmeisterschaft in Spanien kennt, hat sie für den Paar-Modus geübt.

Routiniert drehen die beiden Teil für Teil um. Nach nur 28 Minuten und 33 Sekunden sind sie fertig. "Wir sind ganz schön erleichtert, das Motiv war nicht einfach", so Katharina Reiner mit roten Backen. Mit dieser Zeit landen sie auf Platz zwei, hinter den beiden Teilnehmerinnen aus Tschechien. Erfolgreich geht es für die Studentin auch weiter: im Einzel-Modus holt sie den dritten Platz und das Schach-Turnier kann sie in einem spannenden Finale für sich entscheiden.

Faszination Puzzle: Mehr als Teile legen

Auch wenn es ein Wettkampf ist, für die Teilnehmer geht es nicht nur darum. Es sei vor allem, die Chance, sich komplett auf sich selbst zu fokussieren, das Außenherum zu vergessen, so ein Teilnehmer aus Kiel. Und ein Vater, der gemeinsam mit seiner 12-jährigen Tochter aus Stuttgart mitgemacht hat, ergänzt: "Das beste Gefühl ist, wenn man das letzte Teil legt. Aber es ist viel mehr auch die Zeit, die man so mit der Familie verbringen kann, das schätze ich daran so."

Nach sechs Stunden war die erste deutsche Speed-Puzzle-Meisterschaft in Köditz vorbei und die Begeisterung in der Halle groß. Dass Puzzeln immer mehr an Bedeutung gewinnt, zeigt auch, dass in diesem Jahr der erste Puzzleverein Deutschlands gegründet wurde. Das Fazit aller: Bitte mehr davon!