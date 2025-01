Die Polizei hat bei einer Fahrzeugkontrolle auf der A3 bei Wörth an der Donau mehr als 100.000 Euro Bargeld entdeckt. (Symbolbild)

16.01.2025

Mehr als 100.000 Euro bei Kontrolle auf A3 entdeckt

Die Polizei in der Oberpfalz ermittelt gegen zwei Männer wegen Geldwäsche-Verdachts: Bei einer Verkehrskontrolle auf der A3 bei Wörth an der Donau fanden Ermittler mehr als 100.000 Euro in bar. Solche Funde sind nicht selten - aber rätselhaft.