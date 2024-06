Polizisten finden halbe Million Euro in Koffer von Zugreisendem

Rund eine halbe Million Euro haben Schleierfahnder der Grenzpolizeiinspektion Passau im Koffer eines Fahrgasts in einem Zug in Vilshofen an der Donau im Landkreis Passau gefunden. Der Besitzer des Koffers - ein 22 Jahre alter Mann - habe den Beamten bei der Kontrolle gesagt, dass er auf dem Weg nach Österreich sei, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Geld wurde beschlagnahmt

Der junge Mann machte vor Ort widersprüchliche Angaben zur Herkunft des Geldes und konnte seinen rechtmäßigen Besitz nicht nachweisen. In Absprache mit der Staatsanwaltschaft Passau hätten die Beamten der Grenzpolizei das Geld am Mittwoch daher beschlagnahmt.

Ermittelt werde wegen des Verdachts der Geldwäsche. Der 22 Jahre alte Besitzer des Koffers wurde wieder auf freien Fuß gesetzt.

Immer wieder Gold- und Bargeldfunde in Niederbayern

Immer wieder gibt es in Niederbayern zum Teil spektakuläre Funde von hohen Geldbeträgen oder sogar Gold – besonders auf der A3. Eine halbe Million Euro Bargeld, 50 Kilogramm Goldbarren und mehrere Schmuckstücke – der Fund bei einer Fahrzeugkontrolle an der A3 bei Hunderdorf im Kreis Straubing-Bogen im vergangenen Oktober hatte überregional für Aufsehen gesorgt.

Im Februar wurde des Weiteren in einem Auto Bargeld in Höhe von rund 240.000 Euro entdeckt, im März waren es 700.000 Euro, die im Auto eines 62-Jährigen gefunden wurden. Das Geld wurde jeweils beschlagnahmt.

A3 beliebte Route in Richtung Südosteuropa

Die Polizei erklärt die häufigen Aufgriffe damit, dass die A3 eine europaweit wichtige Verbindung darstellt und auf der Route von Belgien und den Niederlanden durch Deutschland bis nach Südosteuropa die meistbefahrene Straße überhaupt ist. Dazu komme, dass die Polizei die Kontrollen an der A3 verstärkt hat.