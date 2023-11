Lust aufs Landleben: Pilgerhof lässt Dorfleben aufblühen

Interessenten brauchen "Bock auf Begegnung"

Interessenten gebe es bereits, sagt Schmitz. Einige wollten zum Probewohnen kommen. Man müsse sich ja erst einmal ein Bild machen, ob die Umstände für einen passen. Seine Frau Traudl ergänzt, dass ihre künftigen Mitbewohnerinnen und Mitbewohner auf jeden Fall "Bock auf Begegnung" haben müssten. Wer am Wochenende die absolute Ruhe sucht, für den sei der "Pilgerhof" eher nicht das Richtige. Weil es hier eben kulturelle oder private Veranstaltungen geben soll und die Pilgerstube auch für Leben sorge.

Alles Nötige in erreichbarer Nähe

Das Ehepaar Schmitz hat es eigenen Aussagen zufolge bislang keine Sekunde bereut, aufs Land gezogen zu sein. "Wir vermissen hier nichts", sagen die beiden übereinstimmend. Alles was man brauche – vom Supermarkt über das Ärztehaus und die Apotheke, finde man fünf Kilometer weiter im Hauptort Stadtlauringen. Und in 20 Minuten sei man auch in Schweinfurt. Für größerer Einkäufe, Kino- oder Restaurantbesuche sei das jederzeit machbar – und Kultur veranstalteten sie ja schließlich auch selbst.

Wehmutstropfen: Ohne Auto geht es halt nicht

Ja, aufs Auto sei man hier natürlich schon angewiesen, aber das sei auch schon der einzige Nachteil des Dorflebens, erklärt Markus Köttler. Der 33-Jährige ist in Altenmünster aufgewachsen, war die vergangenen Jahre aber beruflich in Baden-Württemberg beschäftigt. Jetzt zieht er wieder her, baut das Haus seiner Oma, gleich neben dem "Pilgerhof" um. Köttler träumt davon, neben seinem Job in der Industrie noch etwas Landwirtschaft zu betreiben. Er freut sich auf die alte Dorfgemeinschaft, in deren Vereinsstrukturen er sich einfach wohlfühlt.

Die 83-jährige Betty Lauer springt ihm zur Seite: Es sei toll, sagt sie, dass viele junge Leute hier leben und sogar wieder herziehen. Sie schwärmt von dem frischen Wind, der dank dem neuen Betreiberteam durch den Pilgerhof weht. "In Altenmünster ist was los", fasst sie zusammen und sagt: "Und wenn nichts los ist, wird was gemacht!"