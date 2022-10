Lichtkunst-Festival Weilheim fasziniert 20.000 Besucher

Futuristische Show an der Realschul-Turnhalle

Die jüngeren Besucher sind fasziniert von der Lichtinstallation der "Rüstungs-Schmiede" an der Realschule. Dort haben Licht-Künstler aus Dresden die Außenwand der Turnhalle mit einer futuristischen Licht-Show überzogen. In Schwarz-Weiß und mit vielen Aufgabenstellungen für das Auge, den Bewegungen auf der Riesen-Leinwand zu folgen. Insgesamt an fünf Plätzen in der Innenstadt zeigen internationale Teams von Lichtkünstlerinnen und Künstlern ihre Projektionen. Rund 100.000 Euro kostet das Spektakel, das über Sponsoren finanziert wird. Wer es nicht gesehen hat: In drei Jahren soll das Lichtkunst-Festival wieder in Weilheim Station machen.