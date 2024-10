Letzter Wiesn-Tag: Frau in Festzelt vergewaltigt

Im Beisein ihrer Freunde soll auf dem Münchner Oktoberfest ein Mann eine Besucherin vergewaltigt haben. Die 25-Jährige war laut Polizei am Sonntag mit Freunden in einem Festzelt, als der 41-Jährige ihr von hinten unter den Rock gegriffen haben und mit den Fingern in sie eingedrungen sein soll. Der Verdächtige soll kurz darauf von der Frau abgelassen haben und in Richtung Ausgang gelaufen sein.

Richter entscheidet heute über Untersuchungshaft

Die 25-Jährige und ihre Freunde verfolgten den Angaben zufolge den Mann und wandten sich an den Sicherheitsdienst. Dieser habe den Verdächtigen festgehalten und die Polizei verständigt. Die Beamten nahmen den 41-Jährigen fest. Ob er in Untersuchungshaft genommen wird, soll ein Ermittlungsrichter heute entscheiden.

Schon zur Halbzeit 31 Sexualstraftaten auf der Wiesn

Die Polizei hat sich seit dem Anzapfen am 21. September mit mehr als 300 Straftaten befassen müssen. Dazu gehörten auch 31 Sexualstraftaten (Halbzeitbilanz 2023: 35), darunter eine Vergewaltigung. Fünfmal ging es bei den Anzeigen um "Upskirting", also das heimliche Filmen unter den Rock. Für die "Verletzung des Intimbereichs durch Bildaufnahmen" sieht das Gesetz eine Geld- oder Freiheitsstrafe von bis zu zwei Jahren vor.

Aber auch das, was oft verharmlosend als "Grapscherei" bezeichnet wird, ist alles andere als ein Kavaliersdelikt: Wegen sexueller Belästigung wurde zum Beispiel ein 44-jähriger Wiesngast aus dem Ausland angezeigt. Es soll sich dabei um einen Unternehmenschef handeln. Laut Polizei hatte er einer 18-Jährigen aus Starnberg in der Wirtsbudenstraße unter den Mantel gegriffen und sie ins Gesäß gekniffen.

Münchner Polizei verzeichnet insgesamt weniger Straftaten

Insgesamt gab es beim Münchner Oktoberfest dieses Jahr laut Münchner Polizei zwar mehr Einsätze (1.764) als in den vergangenen Jahren, aber dafür weniger Straftaten: Insgesamt ist es zu 706 Delikten auf dem Oktoberfest gekommen, das ist im Vergleich zum Vorjahr ein Rückgang von rund 24 Prozent. Zu den meisten Fällen zählen Körperverletzungen.

Mit Informationen von dpa