Kurioser Diebstahl: Ehepaar klaut Nachbarn den Schweinsbraten

Am Sonntagabend kam es zu einem kuriosen Diebstahl in Mittenwald im Landkreis Garmisch-Partenkirchen. Eine Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses beobachtete, wie ein Nachbarehepaar ihren in Vakuum verpackten Schweinebraten vom Balkon klaute.

Schweinbraten im Wert von 25 Euro

Die Frau alarmierte die Polizei und berichtete von dem Vorfall. Die Beamten ertappten das Ehepaar gerade bei der Zubereitung des Schweinebratens in der Küche. Gegen die Beiden wird jetzt aufgrund des Diebstahls ermittelt. Die Polizei gibt den Wert des Diebesgutes mit 25 Euro an. Der Braten wurde der Eigentümerin wieder übergeben.

Ob der dann aber noch gut war - oder was die Besitzerin damit gemacht hat, ist nicht bekannt.