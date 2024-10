Zivilcourage auf der Wiesn: Münchner erhält Auszeichnung

Der Wiesn-Courage-Preis 2024 ging an Joerg Kübelsbeck aus München. Der 48-jährige Luftverkehrskaufmann hatte einer Wiesn-Besucherin in einer lebensbedrohlichen Situation geholfen – "eine Selbstverständlichkeit", wie er findet.

Viele sind einfach weitergegangen

Die Ereignisse an dem Abend vor drei Jahren sind in der Erinnerung von Joerg Kübelsbeck noch immer sehr präsent: Auf dem Weg vom Oktoberfest zum U-Bahnhof Schwanthaler Höhe hatte er damals eine junge Frau gesehen, die hilflos am Boden lag. Während viele andere einfach an ihr vorbeigingen und vermutlich dachten, dass sie schlafe oder betrunken sei, hat der Münchner sich um sie gekümmert.

Frau vor Erstickungstod gerettet

Die Frau habe geröchelt, erinnert sich ihr Retter Joerg Kübelsbeck. Er habe sich dann gedacht, dass sie sich womöglich an etwas verschluckt habe oder dass ihre Atemwege anderweitig blockiert seien: Immer wieder habe sie sich an den Hals gegriffen. Der Münchner erkannte, dass die Frau sich an ihrer eigenen Zunge zu ersticken drohte. Zusammen mit einem Freund brachte er sie in die stabile Seitenlage und löste ihre Zunge. Plötzlich habe sie angefangen zu weinen: "Das war ein gutes Zeichen - sie hat wieder Luft gekriegt."

Retter gibt sich bescheiden

Kübelsbeck und die heute 30-Jährige halten immer noch Kontakt. Jedes Jahr treffen sie sich auf der Wiesn. In den Medien möchte die Frau aber nicht erscheinen. Joerg Kübelsbäck will ebenfalls gar nicht so viel Aufhebens um seine "Heldentat" machen. "Ich sehe es als Selbstverständlichkeit, jemandem zu helfen, der in Not ist", sagte er bei der Preisverleihung.