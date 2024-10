Jahrestag 7. Oktober: Gedenken an Opfer des Terrors in Israel

Am heutigen Montagabend lädt die Israelitische Kultusgemeinde München und Oberbayern zum zentralen Gedenken zum 7. Oktober in die Ohel-Jakob-Synagoge ein. Zahlreiche Gäste aus Politik und Gesellschaft werden erwartet. Dabei wird auch eine Überlebende des Massakers im Kibbuz Be-erí sprechen.

Überlebende des Hamas-Terrors unter den Gästen

Die Wahl-Münchnerin Dafna Gerstner war am 7. Oktober des vergangenen Jahres zu Besuch bei ihrem Bruder im Kibbuz, als Terroristen der Hamas den Ort direkt am Zaun zum Gazastreifen überrannten. Dafna Gerstners Bruder kam ums Leben. Ihr Elternhaus wurde zerstört, so wie der gesamte Kibbuz.

Sie habe ihr Vertrauen in den israelischen Staat und seine Armee verloren, sagte Gerstner vor einem knappen Jahr Reportern der ARD. Heute wird sie auch vor Vertretern dieses Staates in München sprechen. Zu dem Gedenkakt in der Synagoge wird die Generalkonsulin Israels in Bayern, Talya Lador-Fresher, erwartet und mit ihr der frühere Sprecher der israelischen Streitkräfte, Arye Sharuz Shalicar.

Außerdem unter den Gästen: Bayerns Ministerpräsident Markus Söder sowie Landtagspräsidentin Ilse Aigner, der US-Generalkonsul in Bayern, James Miller, sowie Kardinal Reinhard Marx und Landesbischof Christian Kopp und die Präsidentin der israelitischen Kultusgemeinde für München und Oberbayern, Charlotte Knobloch. Im Anschluss sollen zum Gedächtnis an die Opfer des 7. Oktober vor der Synagoge Kerzen entzündet werden.

Stilles interreligiöses Gedenken in München am Sonntag

Brennende Lichter in Händen einer schweigenden Menschenmenge: So setzte der interreligiöse Verein "Freunde Abrahams" gestern Abend in München ein Zeichen des Miteinanders im Vorfeld des Jahrestages des 7. Oktober, an dem Israel von der radikalislamischen Hamas angegriffen wurde.

Man habe den Zeitpunkt für den Marsch der Religionen durch München ganz bewusst gewählt, erklärte der Vorsitzende der "Freunde Abrahams", Stefan Jakob Wimmer, im Gespräch mit dem BR, "weil wir die Erfahrung gemacht haben, dass Worte missinterpretiert werden". Die Teilnehmer verzichteten bei ihrem Gang zwischen dem Max-Monument und dem Friedensengel auf Transparente oder Flaggen und machten stattdessen nur mit Kerzen ihre Hoffnung auf Frieden im Nahen Osten sichtbar.

Kundgebung gegen Antisemitismus und Marsch für Geiseln

Am Sonntagnachmittag hatten bereits zwei Kundgebungen in München an den 7. Oktober erinnert: Am Odeonsplatz kamen auf Einladung der Münchner Vertreter der Initiative "Run for their Lives" mehr als 8.000 Menschen zusammen, um für die Freilassung der 101 Geiseln zu demonstrieren, die sich noch in der Gewalt der Hamas befinden, und ein Signal gegen Antisemitismus zu setzen.

Der Vorsitzende des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, appellierte an Gesellschaft und Politik für eine "sichtbare und nachhaltige" Solidarität mit der jüdischen Gemeinschaft. "Wir brauchen das Gefühl, hier erwünscht und gewollt zu sein." An die deutsche Politik appellierte auch der israelische Botschafter, Ron Prosor. Israel wünsche sich "ganz klar mehr Unterstützung".

Ministerpräsident Markus Söder erklärte, Bayern werde mithelfen, dass "Israel sein Existenzrecht verteidigen kann und dass hier bei uns der Antisemitismus wieder zurückgeht". Die Kundgebung mündete in einen Marsch getreu dem Motto der Veranstalterinitiative "Run for their Lives" – Laufen für das Leben der Geiseln – und zwar mindestens 18 Minuten lang, da die Zahl im Hebräischen für das Wort "Chai" steht – "Leben".

Zeitgleich pro-palästinensische Versammlung

Unweit der zentralen Kundgebung am Odeonsplatz fand zeitgleich eine pro-palästinensische Kundgebung der Initiative "Palästina spricht München" statt. Das Motto hier: "365 Tage Genozid". Nach Angaben der Polizei nahmen rund 1.200 Menschen an der Kundgebung am Geschwister-Scholl-Platz teil.