Frauen auf dem Oktoberfest in München.

30.09.2024, 16:56 Uhr Audiobeitrag

Oktoberfest: Bereits 180 hilfesuchende Frauen im "Safe Space"

Das Oktoberfest in München hat auch eine dunkle Seite: Mehr als 300 Straftaten wurden in der ersten Halbzeit festgestellt – und rund 180 Frauen und Mädchen haben im "Safe Space" Hilfe gesucht, weil sie in kritische Situationen geraten waren.

Von Birgit Grundner