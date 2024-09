Leiche aus der Isar in Landshut geborgen – Identität noch unklar

Am Sonntagnachmittag hat ein Zeuge einen leblosen Menschen in der Isar entdeckt. Der Körper hatte sich bei der Luitpoldbrücke nahe dem Stadtzentrum von Landshut in einem Baum verfangen. Der Zeuge rief sofort die Polizei. Die Beamten rückten schnell an, brauchten aber Unterstützung von Wasserwacht und Rettungsdienst.

Wer ist der Tote?

Nach gut einer Stunde war der Leichnam geborgen. Es handelt sich um einen Mann. Seine Identität ist auch jetzt noch ungeklärt. Die Kripo Landshut und die Staatsanwaltschaft ermitteln. Eine Obduktion ist inzwischen angeordnet worden, sie könnte wichtige Hinweise bringen. Bislang gibt es keine Anzeichen für eine Straftat, so die Polizei.

Isar führte Hochwasser

Ob der Tod des Mannes mit dem jüngsten Isar-Hochwasser etwas zu tun haben könnte, ist ungewiss. Der Fluss hatte in der vergangenen Woche die zweithöchste Meldestufe überschritten. Dabei wurde auch viel Treibgut angeschwemmt. Inzwischen ist der Pegel wieder deutlich gesunken.

Weitere Leiche inzwischen identifiziert

Die Polizei hat unterdessen die Identität einer anderen Leiche geklärt, die am vergangenen Freitag von einem Wanderer in einem Bach bei Spiegelau entdeckt worden war. Es handelt sich bei dem Toten um einen 54-Jährigen aus dem Kreis Regen. Nun wird ermittelt, wie der Mann ums Leben kam. Hinweise auf ein Verbrechen gibt es aber offenbar nicht.