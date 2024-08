Artikel mit Audio-Inhalten Audiobeitrag

Vermisstensuche am Lech: SUP-Fahrer vermutlich ertrunken

In Schongau wird seit Freitag ein Mann vermisst, der mit seinem Stand-Up-Paddle-Board (SUP) auf dem Lech unterwegs war. Die Polizei befürchtet, dass der 49-Jährige nicht mehr am Leben ist.