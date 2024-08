Mann ertrinkt im Main – vermutlich beim Gießwasserholen

Es deutet alles auf einen tragischen Unglücksfall hin: In Eltmann im Landkreis Hassberge ist ein älterer Mann am Mittwochnachmittag in den Main gestürzt und ertrunken. Die Polizei Haßfurt bestätigte einen entsprechenden Bericht des Roten Kreuzes. Möglicherweise wollte der 75-Jährige aus Eltmann, der in der Nähe des Mainufers wohnt, wie gewohnt Gießwasser für seinen Garten holen, als er in den Fluss fiel. Rettungskräfte konnten den Senior nur noch tot aus dem Main bergen. Die genauen Ermittlungen führt jetzt die Kriminalpolizei.