Kleine Forscherinnen und Forscher im Nürnberger Planetarium

Die fünfjährige Lotti zweifelt: "Ich kann nicht glauben, dass man mit einer Rakete ins All fliegen kann – das kann ich nicht glauben. Gibt es überhaupt noch Raketen?", fragt sie ihre Freundin am Basteltisch im Foyer des Nicolaus-Kopernikus-Planetariums in Nürnberg. Sie ist mit ihrer ganzen Kindergartengruppe aus Erlangen angereist. Und sie erleben kurz darauf bei der Videoshow im Planetarium, dass es durchaus noch Raketen gibt.

Kleine Forscher – große Fragen

Es geht um die ganz großen Fragen bei den kleinen Forschern – denn sie bringen das mit, was später oft vermisst wird: Neugierde und Begeisterung für Neues. Hören, sehen, staunen und vor allem mitmachen und ausprobieren – das Lernen passiert da ganz nebenbei. Mit dieser deutschlandweiten Aktion will die "Stiftung Kinder forschen", das Interesse an Technik und Naturwissenschaft fördern.

Naturwissenschaft und Technik

Seit elf Jahren organisiert die IHK Nürnberg den "Tag der Kleinen Forscher" in Mittelfranken und sieht darin eine zukunftsweisende Aufgabe. "Je früher sich die Kinder für solche Themen interessieren, desto eher wählen sie später vielleicht mal einen technischen Ausbildungsberuf. Aufgrund von Fachkräftemangel hier in Deutschland ist die frühe Bildung enorm wichtig, vor allem schon von klein an," erklärt Kerstin Lesche von der IHK Nürnberg.

Abenteuer Weltall

Nora und Timon testen gerade einen Wasserantrieb: Mit einer Gießkanne gießen sie Wasser in den kleinen Trichter, der auf einen fahrbaren Untergrund geschraubt wurde. Hinten schießt das Wasser durch einen kleinen Schlauch wieder raus und treibt so den Wagen an. Beide sind begeistert. Die aufgebauten Forscherstationen laden zum Ausprobieren ein und das diesjährige Schwerpunktthema "Abenteuer Weltall" bietet dazu viele Ansatzpunkte.

Ausprobieren begeistert

Nach Angaben der Veranstalter nehmen in Mittelfranken mittlerweile rund 3.500 pädagogische Fach- und Lehrkräfte aus mehr als 900 Kitas, Horten und Grundschulen an der Bildungsinitiative teil. Sandra Beck begleitet eine ihrer Gruppen aus dem Kindergarten Eibach bei den Experimenten. Sie und ihre Kolleginnen und Kollegen wissen, wie schnell sich Kinder begeistern lassen, wenn sie selbst ausprobieren können. "Wir haben uns auch eine Forscherlernwerkstatt im Kindergarten eingerichtet, da sind die Kinder begeistert und auch im Alltag", so die Kinderpflergerin.

Ob eine oder einer von ihnen später mal einen technischen Beruf ergreifen wird, das steht in den Sternen. Aber der Aktionstag hat auf jeden Fall begeistert und neugierig gemacht.