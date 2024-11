22.11.2024, 10:16 Uhr Bildbeitrag

> Tuning: Warum im Ostallgäu ein falsches Polizeiauto fahren darf

Bundesweit gibt es in der Tuner-Szene immer wieder Autoschrauber, die ihre Wagen so gestalten, dass sie einem echten Polizeiauto möglichst ähnlich sehen. In Buchloe im Ostallgäu fährt ein solches Fahrzeug. Was erlaubt ist und wo die Grenzen liegen.

Von Christian Michael Hammer