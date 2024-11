Im Rettungseinsatz: Die Menschen hinter der "112"

Nach "112": Leitstelle koordiniert Einsätze und schätzt Gefahren ein

Integrierte Leitstellen wie die in Straubing nehmen Notrufe entgegen, schätzen Gefahren ein und koordinieren anschließend zahlreiche Rettungswagen parallel zu deren Einsätzen. Wer in den Landkreisen Straubing-Bogen, Regen und Deggendorf den Notruf "112" wählt, hört wenige Sekunden später unter anderem die Stimme von Martin Götz. Er ist Disponent beim BRK und koordiniert gemeinsam mit bis zu vier Kollegen an diesem Tag die Leitstelle.

"Hier ist der Notruf für Feuerwehr und Rettungsdienst. Götz, Grüß Gott." Götz hält kurz inne. "Kann sie noch Antwort geben, wenn Sie mit ihr sprechen?" Der Disponent stellt mehrere Fragen, am anderen Ende beschreibt eine weibliche Stimme die Symptome ihrer Angehörigen: verdrehte Augen, Atemnot, Erbrechen. Götz entscheidet sich, Rettungskräfte zu ihr zu schicken. Die beiden Sanitäter Reich und Richter fahren zu ihrem ersten Einsatz in die Wohnung der Patientin. Die ältere Dame im Rollstuhl hat offenbar Kreislaufstörungen und muss zur Überwachung ins naheliegende Krankenhaus.

Unnötige Anrufe erschweren Arbeit der Rettungskräfte

Unterdessen klingelt das Telefon bei Martin Götz in der Leitstelle fast durchgehend. Mit einer Art Fragenkatalog tasten sich seine Kollegen und er in den Gesprächen voran, um herauszufinden, wie sie den Einsatz bestmöglich planen können. Immer wieder ärgern sie sich auch über unnötige Anrufe: Ein Mann etwa hat lediglich Bedienungsprobleme mit seinem Holzofen und die "112" gewählt. Disponent Götz versucht in solchen Fällen, telefonisch zu besänftigen. Doch wenn das nicht hilft, muss er trotzdem Rettungskräfte vorbeischicken - die im Ernstfall dann woanders fehlen könnten.

Alkoholprobleme und Verletzungen: Alltag für Rettungskräfte

Für die Rettungskräfte Reich und Richter folgt an diesem Tag ein Einsatz nach dem anderen: Sie fahren zu einem alkoholisierten Obdachlosen, der in einer Unterkunft für Probleme sorgt. Sie versorgen eine Frau, die plötzlich nicht ansprechbar ist. Und kurz vor Schichtende einen Mann, der mit einer Kettensäge drei seiner Finger verletzt hat und schnellstmöglich in einer Chirurgie operiert werden muss - ausgerechnet in diesem zeitkritischen Fall kommt es in der Leitstelle zu einem Rettungswagen-Engpass und die Fahrt dauert länger als nötig.

Doch für die beiden Rettungskräfte sind solche Situationen Alltag. "Es war eine normale Schicht, mit normal vielen Einsätzen", sagt Tobias Richter am Ende seines Zwölf-Stunden-Arbeitstages. "Es waren alles Patienten, die Hilfe gebraucht haben, von daher bin ich sehr zufrieden. Alles ist gut gegangen."