Hitzeschutz für Risikogruppen: Große Aufgabe für Bayerns Kreise

Schutz von Risikogruppen wichtig

Das Bewusstsein für die Hitzebelastung von Risikogruppen steigt in den letzten Jahren, meint Johannes Nießen. Er leitet kommissarisch die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung und ist selbst Arzt.

Sind Menschen überhitzt, seien die Warnsignale immer die gleichen, egal ob bei Kindern oder älteren Menschen. "Man spürt Benommenheit, Schwindel, aber auch Übelkeit", erklärt er. Auch ein gerötetes Gesicht, bis hin zu Fieber, und zuletzt Bewusstlosigkeit sind Zeichen für einen Hitzeschlag oder einen Sonnenstich.

Gerade in Kitas und Seniorenheimen, aber auch in Krankenhäusern müssten Pflegende und Erziehende auf diese Warnzeichen achten, weil Kinder und Kranke nicht immer selbst auf die Symptome achten können. Das allein reiche aber nicht, so Nießen. "Es sind eben nicht nur die individuellen Maßnahmen, sondern zum Beispiel Schulungsmaßnahmen für Erzieherinnen oder auch für Altenpflegerinnen, damit die lernen, mit dieser besonderen klimatischen Situation umzugehen. Zum anderen muss man natürlich überlegen, dass Baumaßnahmen oder Schatten gebende Maßnahmen nötig sind, um jüngere und ältere Menschen zu schützen."

Erste Maßnahmen in Regensburg

In Regensburg wünscht sich das auch Eleonore Hartl-Grötsch. Sie leitet dort das Amt für Tagesbetreuung von Kindern und würde eine staatliche Förderung für Nachrüstungen beim Hitzeschutz in Einrichtungen für Ältere befürworten. Generell sei in der Stadt Hitze schon lange ein Thema. Für Kitas gäbe es demnach eine Hitze-Checkliste: Hinweise zum Lüften, zu Klimageräten und Getränken stehen darauf, ab 26 Grad in den Innenräumen müssen Temperaturen gemeldet werden. Einzelne Kitas sind bereits voll klimatisiert. Im Rest sind wie in der "Rappelkiste" mobile Klimageräte im Einsatz, um die Temperaturen in den Schlafräumen zumindest leicht senken zu können. "Wir sind an dem Thema dran. Aber es sind noch nicht alle Probleme gelöst."

Hitzeschutzpläne für Kommunen gefordert

Außerhalb der Kindergärten setzt die Stadt Regensburg beispielsweise auf mehr Bäume oder Trinkbrunnen für den öffentlichen Raum. Außerdem soll das Thema Hitze in der Städtebau-Planung eine größere Rolle spielen. Doch auch damit wird Regensburg ein Hitze-Hotspot bleiben, denn die stark versiegelte "Steinerne Altstadt" von Regensburg heizt sich im Sommer besonders schnell auf und bauliche Veränderungen sind im Weltkulturerbe oft nicht möglich. Um dem zu begegnen, wird gerade gemeinsam mit dem Landkreis ein Hitzeaktionsplan vorbereitet.

Solche Hitzeaktionspläne sollen nach Willen des Freistaats alle Kommunen erstellen. Dafür wurde eine Toolbox erstellt, die Kommunen nach dem Baukastenprinzip helfen soll, sinnvolle Maßnahmen für einen Hitzeaktionsplan zu finden. Nach Angaben des bayerischen Gesundheitsministeriums erarbeiten immer mehr Kommunen solche Pläne. Allerdings haben die wenigsten bereits einen fertigen Hitzeaktionsplan vorliegen. Das ging im Mai dieses Jahres aus einer Befragung der Kommunen durch die Bayerische Landesarbeitsgemeinschaft Gesundheitsschutz im Klimawandel hervor.