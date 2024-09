DeutschlandTrend: Söders Vorsprung in der K-Frage wächst

Migration für jeden zweiten zentrales Problem

Als eines der beiden wichtigsten Probleme in Deutschland nennt nahezu jeder Zweite (48 Prozent) in Deutschland mittlerweile das Thema Zuwanderung und Flucht. Das ist ein Plus von 22 Prozentpunkten im Vergleich zu April. Die Wirtschaft sehen 20 Prozent als große Herausforderung (+1), dahinter folgen mit jeweils 12 Prozent die Themenbereiche Soziales, Umweltschutz und Bildung. Jeder Zehnte (10 Prozent) sieht die innere Sicherheit als zentrales Problem (+7).

Drei Viertel der Befragten (77 Prozent) halten eine Wende in der Asyl- und Flüchtlingspolitik für nötig, damit weniger Menschen nach Deutschland kommen. Keinen Handlungsbedarf sehen 18 Prozent. Mehr Prävention und Aufklärung über radikalen Islamismus halten 82 Prozent für sinnvoll, die Einführung dauerhafter Kontrollen an deutschen Grenzen würde für 73 Prozent in die richtige Richtung gehen. 72 Prozent plädieren für erweiterte Befugnisse der Sicherheitsbehörden.