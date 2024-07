Hitzerekorde 13 Monate in Folge: Klimaziele noch realistisch?

Der Erdbeobachtungdienst der EU, Copernicus, meldet 13 Monate in Folge die höchsten Temperaturen seit Beginn der Aufzeichnungen. Diese Phase war global gesehen sehr außergewöhnlich, sagt Florian Imbery, Referatsleiter Nationale Klimaüberwachung beim Deutschen Wetterdienst (DWD): "Wir hatten noch nie eine Phase, in der in so vielen Monaten in Folge jeweils der wärmste Monat war."

Klimawandel einzige Ursache für Wärme-Phase?

Das lasse sich zum Teil auf den Klimawandel zurückführen, aber nicht nur: Auch der Ausbruch eines Unterwasservulkans im Pazifik, Saharastaub und das gerade zu Ende gegangene Wetterphänomen "El Nino" hätten eine Rolle gespielt. Die Folge sind außergewöhnlich hohe Oberflächentemperaturen in den Ozeanen. "Das bedeutet, dass mehr Wasser verdunstet und diese bedeutend feuchtere Luft in der Atmosphäre muss sich dann irgendwo ausregnen, und das haben wir insbesondere in Mitteleuropa sehr stark zu spüren bekommen", so Imbery.

Mehr Extremwetter durch die höheren Temperaturen?

Laut DWD ist es nicht immer einfach, einzelne Extremwettereignisse wie Hitzeperioden, anhaltende Trockenheit oder Sturm und Starkregen auf den Klimawandel zurückzuführen. Dennoch erwarten die Experten genau das: eine Zunahme von Extremwetterereignissen bei zunehmender Erderwärmung. "Die letzten fünf, sechs Jahre waren ja oftmals sehr stark geprägt von langanhaltenden heißen und sehr trockenen Perioden, insbesondere in den Sommermonaten in Deutschland." Aber dazu sei eben auch 2021 das Ahr-Hochwasser und dieses Jahr die extrem langanhaltenden starken Niederschläge zuerst im Saarland und dann in Baden-Württemberg und Bayern gekommen.

Wie ist die Lage in Bayern?

Die Daten des EU-Erdbeobachtungdienst Copernicus beziehen sich auf die globale Durchschnittstemperatur. Doch auch in Deutschland war es in den letzten Monaten außergewöhnlich warm. Laut DWD stechen vor allem die Monate Februar und März 2024 hervor, die jeweils der wärmste Februar und März seit 1881 in Deutschland waren. "Gefühlt ist für viele dieses Jahr nicht unbedingt ein unglaublich warmes Jahr", sagt Florian Imbery.

Aber vor allem in den Wintermonaten und im Frühjahr war es deutlich wärmer. "Wir hatten alle Monate inklusive Juni zum Teil deutlich wärmere Temperaturen als im vieljährigen Mittel. Was aber natürlich für viele sehr viel stärker prägend war in diesem ersten Halbjahr waren die kontinuierlichen und zum Teil sehr starken Niederschläge", sagt der Klima-Experte.