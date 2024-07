Großes Theater um die Leitung der Oberammergauer Passionsspiele

Ein Muslim als Spielleiter bei der Passion?

Abdullah Karaca erlangte Berühmtheit, weil er als erster Muslim in der Passion mitspielen durfte. Der in Oberammergau aufgewachsene Sohn türkischer Eltern ist ausgebildeter Regisseur und sieht in der Passion eine Herausforderung, die ihn stolz machen würde. "Für mich wäre es ein Traum und eine große Ehre, die Passionsspiele zu leiten."

Im Gespräch mit BR24 erzählt er, dass er gerne einen Jesus inszenieren würde, der für die Gemeinsamkeit aller Menschen kämpfe, egal aus welcher Schicht und von welcher Herkunft. Genau das fasziniere ihn auch an Oberammergau. Über vieles werde hier gestritten, aber die Passion würde das Dorf wieder vereinen, sagt er.

Seit klar ist, dass er sich um die Spielleitung bewirbt, spüre er eine geteilte Meinung. Vor allem jüngere Menschen würden seine Entscheidung begrüßen. Jedoch gäbe es auch Leute, die ihn scharf angreifen, daraus macht er keinen Hehl. Er betont aber auch, dass ihm die Tragweite bewusst sei, wenn ein Muslim das Leiden und Sterben Jesus Christus auf die Bühne bringe.

Trotz Ehrenbürgerschaft kein Bonus für Stückl

Im Bewerbungsverfahren sieht Christian Stückl einen Affront. Viermal hat er das Passionsspiel schon geleitet. Mehrfach wurde er dafür geehrt und ausgezeichnet. Der 62-Jährige hat die Passion in die Moderne geführt. Er hat durchgesetzt, dass verheiratete Frauen auf der Bühne stehen dürfen, er hat antisemitische Textpassagen und Bühnenbilder verbannt und sich dafür eingesetzt, dass nicht nur Angehörige der katholischen und evangelischen Kirche mitwirken durften.

Die letzte Passion wurde nicht nur wegen der modernen Inszenierung eines lauten, verzweifelten Jesus gelobt, sondern war für den Ort auch außergewöhnlich lukrativ. Über 400.000 Besucher aus aller Welt haben in über 100 Vorstellungen viel Geld in die Kassen gespült. Der Umsatz lag 2022 bei 70 Millionen Euro, rund 48 Millionen Euro blieben für Oberammergau. Dass Stückl sich trotzdem bewerben muss, geht ihm nicht ein. Er habe das Gefühl, dass der Gemeinderat ihm in die Schranken weisen wolle, sagt Stückl im BR24 Gespräch.

Stückl: "Passion überlebenswichtig"

Der durchsetzungsstarke Regisseur will kämpfen für seine Passion - das Stück um das Leiden und Sterben Jesu Christi sei für ihn "überlebenswichtig". Er setzt deshalb weiter auf eine Neuinszenierung und will auch selbst entscheiden, wer welche Rolle bekommt. Letztlich könne nur der Regisseur entscheiden, wer geeignet ist und es dürfe kein Politikum werden, bei dem der Gemeinderat mitredet, so Stückl.

Im Gegenzug verspricht er, sich mit Herz und Verstand der Passion hinzugeben. "Die Passion ist mein Leben. Ich möchte es irgendwann sauber übergeben, aber nicht so einfach rausgeschmissen werden!", sagt der langjährige Spielleiter. Sein Plan sei es, potentiellen Nachwuchs bei der nächsten Passion zu formieren.

Stückl: Keine erneute Zusammenarbeit mit Karaca

Eine erneute Zusammenarbeit mit Karaca werde es nicht geben. Laut Stückl habe Karaca nach der letzten Passion deutlich gemacht, dass er nicht mehr als zweiter Spielleiter zur Verfügung stehen werde. Auch die Zusammenarbeit im Volkstheater in München wurde beendet.

So fordert der ehemalige "Ziehsohn" jetzt den Altmeister heraus. Stoff für ein Theaterstück. Darauf angesprochen kontert Stückl: "Eine solche Dramaturgie mag ich nicht, weil es da immer einen Verlierer geben wird."