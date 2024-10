Gesuchter Betrüger gibt sich als Arzt aus und verlangt Opiate

Weil er sich unter anderem Schmerzmittel erschleichen wollte, hat sich im Krankenhaus St. Barbara in Schwandorf ein Mann als Arzt ausgegeben. Wie die Polizei mitteilt, meldete sich der 33-Jährige am Dienstagabend in der Notaufnahme und verlangte unter anderem, mit Opiaten behandelt zu werden.

"Falscher Arzt" wegen Betrugs und Drogendelikten gesucht

Dazu erteilte er genaue Anweisungen. Außerdem bestand er auf eine Chefarztbehandlung und ein Einzelzimmer. Eine Ärztin stellte jedoch fest, dass der Mann gar nicht krank war. Sie verweigerte die Behandlung und rief die Polizei. Diese stellte fest, dass der Mann aus Nordrhein-Westfalen stammt und bundesweit wegen Betrugs, Drogendelikten und Leistungserschleichungen gesucht wird. Außerdem ermitteln mehrere Staatsanwaltschaften wegen Betrugs und Diebstahl gegen den Wohnungslosen.

Womöglich noch weiterer Betrugsversuch bei Krankenhaus

Der 33-Jährige wurde vorläufig festgenommen und wird am Mittwoch dem Haftrichter vorgeführt. Laut Polizei Schwandorf gibt es außerdem Hinweise, dass es in einem weiteren Oberpfälzer Krankenhaus zu einem Betrugsversuch mit dem falschen Arzt gekommen sein könnte.