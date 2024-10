Nach tödlichem Unfall mit Geisterfahrer: A92 wieder frei

Bei einem Geisterfahrer-Unfall am Dienstagnachmittag auf der A92 bei Dingolfing ist der 77-jährige Falschfahrer aus dem Raum Deggendorf ums Leben gekommen. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilt, hatte er den Sicherheitsgurt nicht angelegt. Der Senior war auf der Stelle tot.

Bei der Polizei waren am Dienstag gegen 15.15 Uhr mehrere Meldungen über einen Geisterfahrer eingegangen, der auf der Autobahn in Fahrtrichtung München in die entgegengesetzte Richtung nach Deggendorf fuhr.

Kollision auf Höhe Anschluss Dingolfing-Ost

Auf Höhe der Anschlussstelle Dingolfing-Ost kollidierte der Mann aus dem Kreis Deggendorf frontal mit einem auf der linken Fahrspur entgegenkommenden Auto. Die beiden Insassen aus dem Kreis Dingolfing-Landau - ein 28-jähriger Mann und eine 20 Jahre alte Frau - wurden bei dem Unfall leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Der Geisterfahrer soll laut Polizei auf der Autobahn äußerst rechts gefahren sein und versucht haben, Unfälle zu vermeiden. Von einem absichtlichen Falsch-Auffahren mit Suizidgedanken wird daher nicht ausgegangen.

Die Autobahn in Fahrtrichtung München war im Bereich der Unfallstelle bis 20 Uhr komplett gesperrt, der Verkehr wurde ab der Anschlussstelle Pilsting ausgeleitet. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf rund 30.000 Euro.

Tödliche Geisterfahrerunfälle selten in Bayern

Laut dem Bayerischen Landesamt für Statistik sind Unfälle mit Geisterfahrern, bei denen Menschen zu Schaden kommen, in Bayern selten. 2023 gab es in Bayern 45 solcher Unfälle, vier Falschfahrerunfälle waren tödlich. Im Vergleich: Wegen nicht angepasster Geschwindigkeit starben in Bayern im vergangenen Jahr 120 Personen, bei Überholvorgängen 38 Menschen.