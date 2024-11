Gelebtes katholisches Brauchtum bei Tölzer Leonhardifahrt

Größte Leonhardifahrt in Bayern

Überall in Oberbayern finden rund um den 6. November, dem Namenstag des Heiligen Leonhard, Leonhardifahrten und Leonhardiritte statt. Die Pferde-Wallfahrt geht in Bayern bis aufs Jahr 1442 zurück. Dort soll sie in Kreuth erstmals stattgefunden haben. Die Leonhardifahrt in Bad Tölz gilt als die größte ihrer Art in Bayern.

Der Heilige Leonhard von Limoges lebte im 6. Jahrhundert in Frankreich. Er kämpfte für die Freilassung Gefangener und gründete das Kloster Noblat in Zentralfrankreich. Er wird als Nothelfer und Beschützer der Tiere angerufen und als Heiliger der Landwirte verehrt, weil er Patron der Tiere im Stall ist und außerdem für eine gute Geburt.