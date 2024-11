Nach Hochwasser gemeinsam gestemmt: Der Lauinger Leonhardi-Ritt

Außerdem, betont Schnitzler, gebe es den Lauinger Verein ohne den Leonhardiritt gar nicht. Er wurde 1948 genau zu diesem Zweck gegründet. Das Reiten kam erst später hinzu, so dass der Verein heute "Lauinger Leonhardi-Reit- und Fahrverein" heißt. Die Durchführung des Leonhardiritts ist sogar in der Satzung festgeschrieben – solange der Verein genug Geld dafür hat, heißt es da.

Nach Unfall im Nachbarort: Erleichterung in Lauingen groß

Vor dem Ritt am Sonntag war die Anspannung in Lauingen in diesem Jahr größer als sonst. In Unterliezheim, nicht weit von Lauingen entfernt, war erst Ende Oktober eine Frau beim Leonhardi-Ritt schwer verletzt worden. Die Frau, die als Wagenbegleitung bei einer Kutsche dabei war, wurde von dieser überrollt, weil die Pferde wegen eines Defekts an der Kutsche durchgingen. "Pferde sind Tiere, keine Menschen", sagt Schnitzlers Tochter Sandra Bunz. Dass ein Pferd scheut, könne immer vorkommen.

Die Erleichterung, dass am Sonntag in Lauingen wieder alles gut gegangen ist, ist also groß. Josef Schnitzler ist sich sicher: Das haben sie nur gemeinsam geschafft. Er hofft noch auf viele schöne Ritte – und in fünf Jahren dann auf ein großes Jubiläum, wenn Pferde und Reiter dann zum insgesamt 100. Mal durch Lauingen ziehen.