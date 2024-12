Gegen Lichtverschmutzung: "Sternenpark" in Ostbayern rückt näher

Die Ausweisung eines "Sternenparks" im Nationalpark Bayerischer Wald macht Fortschritte. Alle 20 davon betroffenen Gemeinden in den Landkreisen Freyung-Grafenau und Regen stimmten dem Projekt zu, berichtet Hartwig Löfflmann vom Naturpark Bayerischer Wald in Zwiesel im Landkreis Regen.

Erst drei Schutzgebiete gegen Lichtverschmutzung in Deutschland

Bis Ende 2025 soll die International Dark-Sky Association in Tucson (Arizona), die Internationale Vereinigung gegen Lichtverschmutzung (IDA), eine rund 90.000 Hektar große Fläche im Osten Niederbayerns zum Schutzgebiet gegen Lichtverschmutzung ernennen. Weltweit hat die 1988 gegründete Vereinigung inzwischen rund 100 solcher Gebiete ausgewiesen, darunter drei in Deutschland (Rhön in Unterfranken, Westhavelland in Brandenburg und Winklmoosalm in Oberbayern).

Ziel ist es, durch die Reduzierung von künstlichem Licht in der Nacht die Betrachtung und Erforschung des Sternenhimmels zu erleichtern und Gesundheitsgefahren durch ein Zuviel an Licht einzudämmen. Auch der Tourismus profitiert, wie entsprechende Areale im tschechischen Isergebirge und in Südtirol zeigen.