Lichtverschmutzung: Helles Würzburg versus Sternenpark Rhön

"Der Stern heißt Prokyon und gehört zum Sternbild 'Kleiner Hund'. Er leuchtet kräftig, hell und blau. Das liegt daran, dass er nah an der Erde ist." Sabine Frank steht am Ortsrand von Oberelsbach in der Rhön. Mit einem Laserpointer zeigt die Koordinatorin des Sternenparks Rhön in den stockdunklen Nachthimmel, auf einzelne funkelnde Sterne und Sternbilder.

Sternenführung in Oberelsbach: Menschen schätzen die Nacht

Frank hat zu einer Sternenführung eingeladen. Gut 15 Menschen sind gekommen und blicken fasziniert in den Himmel. "Diese Fülle an Sternen, die man sieht – die einfach erst sichtbar werden durch die reduzierte Lichtemission", staunt ein junger Mann. Ein älterer Mann freut sich über die Dunkelheit in der Rhön: "Der Mensch braucht ja die Dunkelheit, um sich zu erholen. Ich finde es ganz schlecht, wenn alles beleuchtet ist."

Einer von wenigen Sternenparks in Deutschland

Der Meinung war auch Frank vor vielen Jahren. Sie hat dafür gekämpft, dass das Biosphärenreservat Rhön ein Sternenpark wird - ausgezeichnet von der "International Dark-Sky Association" im Sommer 2014, vor genau zehn Jahren. Damals war das eine kleine Sensation. Diesen Titel bekommen nämlich nur Gebiete mit einer "besonders schützenswerten und nahezu natürlichen Nacht-Landschaft". Neben der Rhön sind das in Deutschland nur noch Regionen in den Alpen, in Brandenburg und in der Eifel.

Über 40 Rhön-Kommunen schützen die Nacht inzwischen

Das Ziel des Sternenparks: Die Nacht schützen und so wenig Lichtverschmutzung wie möglich verursachen. Die Region am Dreiländereck von Bayern, Hessen und Thüringen ist ohnehin nicht so dicht besiedelt, hat keine Großstädte. Und immer mehr Kommunen machen mit im Sternenpark, inzwischen über 40. In Unterfranken sind das neben Oberelsbach zum Beispiel Bischofsheim am Fuß des Kreuzbergs, Fladungen oder Bad Brückenau.

Vorgaben: Licht nach unten gerichtet, warme Lichtfarbe

Die Kommunen verpflichteten sich freiwillig, die Beleuchtungsrichtlinien des Sternenparks umzusetzen, erklärt Frank. "Wenn sie Beleuchtung benötigen oder umrüsten, halten sie sich an die Vorgaben. Lichtlenkung nach unten und eine angemessene Lichtmenge, um Reflektionen zu vermeiden. Es geht auch um die Farbe des Lichts. Sie sollte einen geringen Blau-Anteil haben – eher orange und wärmer sein", so Frank weiter. Dieses Licht sei angenehmer und weniger schädlich, zum Beispiel für Insekten. Wenn das Licht nach unten gerichtet ist, streut es weniger in den Nachthimmel. Zum Vergleich: Über Städten bildet sich nachts eine Art Lichtkuppel, weil Licht in den Himmel streut.

Als erste Kommune im Sternenpark hat Oberelsbach seine Straßenbeleuchtung umgestellt. Über 500 Lampen seien das damals gewesen, erinnert sich Bauhof-Leiter Michael Sperl. So spare Oberelsbach gut 80 Prozent Energiekosten ein. Es könnte sogar noch dunkler sein, so die Idee Franks. Doch die Kommune will den Menschen auch ein Gefühl von Sicherheit geben. Es sei eine Gratwanderung zwischen den Ideen des Sternenparks und der Sicherheit.

Tiere leiden unter Lichtverschmutzung

Schaut man sich nachts helle Straßenlaternen an, so sieht man viele Insekten in der Nähe. Das Problem: Insekten halten das Licht von Laternen für den Mond – und kreisen und kreisen. Millionen von ihnen sterben jede Nacht an Erschöpfung, sagt Frank.

Auch andere Tiere hätten mit der Lichtverschmutzung zu kämpfen, kritisiert Steffen Jodl vom Bund Naturschutz in Würzburg. Fledermäuse seien zum Beispiel nachtaktiv und würden Insekten jagen. Sie finden keine Nahrung mehr, wenn immer mehr Insekten sterben. "Der Igel meidet solche ausgeleuchteten Bereiche. Die Blaumeise fängt früher an, Eier zu legen – dass die Jungen dann zur Welt kommen, wenn die Nahrungsgrundlage noch nicht da ist", erklärt der Naturschützer. Ganze Schwärme von Zugvögeln seien schon gegen hell erleuchtete Hochhäuser gekracht und verendet.

Auch Pflanzen würden auf Licht reagieren, so Jodl. Sie werfen ihr Laub im Herbst später ab, was zu Frostschäden führen kann.