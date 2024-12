Autonome Busse in Bad Birnbach stellen Betrieb ein

In San Francisco fahren hunderte Robotaxis durch die Stadt - und jeder kann sie benutzen. Aber warum hat es eigentlich solange gedauert, bis selbstfahrende Autos salonfähig wurden? Und schaffen es die autonomen Autos auch irgendwann zu uns? Über die Hosts: Gregor Schmalzried ist freier Tech-Journalist und Dozent, er arbeitet u.a. für den Bayerischen Rundfunk und Brand Eins. Marie Kilg ist Chief AI Officer bei der Deutschen Welle. Zuvor war sie Produkt-Managerin bei Amazon Alexa. In dieser Folge: 0:00 Intro 2:05 Warum ist Autonomes Fahren so schwer? 14:30 Robotaxis in San Francisco 20:20 Werden wir bald nicht mehr selbst fahren? 28:10 Was haben wir mit KI gemacht? Links und Quellen: Gesetz zum autonomen Fahren tritt in Kraft https://bmdv.bund.de/SharedDocs/DE/Artikel/DG/gesetz-zum-autonomen-fahren.html Fahrerlos durch San Francisco https://www.tagesschau.de/wirtschaft/unternehmen/google-waymo-cruise-robotaxis-100.html Hupende Waymos in San Francisco https://www.theverge.com/2024/8/18/24223160/waymo-honking-san-francisco-parking-lot-depot-fix-not-working So sicher sind selbstfahrende Autos im Vergleich zu Menschen https://www.swr.de/wissen/selbstfahrende-autos-sind-meistens-sicherer-unterwegs-als-menschen-am-steuer-100.html Bosch testet automatisches Parken und Laden https://www.electrive.net/2024/01/09/bosch-und-cariad-testen-automated-valet-charging/ Elon Musk's Self-Driving Promises Are Getting Old https://insideevs.com/news/717533/tesla-musk-self-driving-promises/ Podcast "Changemakers" https://www.ardaudiothek.de/sendung/changemakers-wie-sportler-innen-die-welt-veraendern/13636893/ Redaktion und Mitarbeit: David Beck, Cristina Cletiu, Chris Eckardt, Fritz Espenlaub, Marie Kilg, Mark Kleber, Gudrun Riedl, Christian Schiffer, Gregor Schmalzried Kontakt: Wir freuen uns über Fragen und Kommentare an podcast@br.de. Unterstützt uns: Wenn euch dieser Podcast gefällt, freuen wir uns über eine Bewertung auf eurer liebsten Podcast-Plattform. Abonniert den KI-Podcast in der ARD Audiothek oder wo immer ihr eure Podcasts hört, um keine Episode zu verpassen. Und empfehlt uns gerne weiter!