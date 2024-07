Gefahr Obdachlosigkeit: Zuhause mit Zukunft gesucht

Umzug nach Landshut ist das große Ziel

Wie lange Alexander schon in der Unterkunft in Straubing lebt, weiß er selbst nicht. Als Kind kam er ins Heim, seine Eltern konnten sich nicht um ihn kümmern. "Dann hat es mit der Arbeitssuche nicht geklappt, jetzt bin ich hier", sagt er. Er lebt von rund 560 Euro Bürgergeld im Monat, damit kommt er aus. In manchen Monaten bleibt sogar etwas Geld übrig. Sein Zimmer muss der 22-Jährige mit einem Mitbewohner teilen. Deswegen hat er ein großes Ziel: Er will so bald wie möglich nach Landshut in eine betreute WG ziehen. Hier bekommt er sein eigenes Zimmer und wird bei der Jobsuche unterstützt. In etwa zwei Monaten könnte es so weit sein.

Zahl der Wohnungs- und Obdachlosen ist nicht genau bekannt

Derzeit leben in Straubing 90 Menschen in Unterkünften der Obdachlosenfürsorge, darunter 41 Kinder. Die Stadt hat eine Männerunterkunft mit zehn und eine Frauenunterkunft mit drei Plätzen. Die Familien werden unter anderem in Sozialwohnungen untergebracht.

Wie viele Wohnungs- oder Obdachlose es in Deutschland tatsächlich gibt, ist schwer zu erfassen. Klarheit gibt es nur über die Menschen, die staatlich oder kommunal untergebracht wurden. Laut Statistischem Bundesamt waren im Jahr 2023 (Stichtag 31. Januar) bundesweit gut 372.000 Personen wegen Wohnungs- und Obdachlosigkeit untergebracht, darunter rund 105.500 Kinder und minderjährige Jugendliche, also knapp ein Drittel.