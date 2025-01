Gedenkgottesdienst in Aschaffenburg: Eine Stadt trauert

Kerzen, Kranzniederlegungen, Kundgebungen. Nach dem tödlichen Messerangriff am späten Mittwochvormittag kommen noch immer Tag für Tag zahlreiche Menschen zum Trauern an den Tatort in Aschaffenburg. Während der Tatverdächtige, ein 28-jähriger Afghane, mittlerweile in einer Psychiatrie untergebracht ist, steht die nordbayerische Stadt weiterhin bundesweit im Fokus. Schon bald nachdem ein kleiner Junge und ein Mann im Park Schöntal mitten in der Innenstadt niedergestochen und drei Menschen teils schwer verletzt wurden, ist das Verbrechen zum umstrittenen Wahlkampfthema geworden.

Am Sonntag nun soll im großen Rahmen wieder das Gedenken an die Opfer im Vordergrund stehen – bei einem ökumenischen Gottesdienst ab 10.30 Uhr in der Stiftskirche St. Peter und Alexander, gut einen Kilometer vom Tatort entfernt. Der Bayerische Rundfunk überträgt die zentrale Trauerfeier live im BR Fernsehen und auf BR24 im Livestream.

Stadt: Zeichen des Respekts und Zusammenhalts

"Die Trauer in unserer Stadt ist groß, die Anteilnahme überwältigend", teilte die Stadt in Vorfeld mit. Bei der Feier in der Stiftskirche solle zugleich "ein Zeichen des Respekts und Zusammenhalts" gesetzt werden. Die Feier wird auf eine Leinwand auf dem Stiftsplatz vor der Kirche übertragen.

Auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) haben ihr Kommen angekündigt. Seit dem Tag nach der Tat hatten sich Bayern und der Bund gegenseitig die Schuld dafür zugeschoben, dass der Tatverdächtige überhaupt noch in Deutschland war. Am Sonntag nun wollen Söder und Faeser noch vor dem Gottesdienst um 9:30 Uhr den Tatort begehen. Ministerpräsident Söder will dort einen Kranz niederlegen.

Glockenläuten zur Tatzeit um 11:45 Uhr

Die Veranstaltung soll einen kirchlichen und einen politischen Teil haben. Der evangelische bayerische Landesbischof Christian Kopp und der katholische Würzburger Bischof Franz Jung leiten den ökumenischen Gottesdienst. Unter den Teilnehmern seien auch Vertreter der islamischen Glaubensgemeinschaft Ahmadiyya, zu der das getötete marokkanische Kind gehört haben soll.

Während der Tatzeit, zwischen 11:45 Uhr und 11:50 Uhr, wird die Trauerfeier unterbrochen: Die Glocken aller Aschaffenburger Kirchen läuten für fünf Minuten.

Opfer war selbst Vater von kleinen Kindern

Unterdessen hat die evangelisch-lutherische Kirche in Bayern weitere Details zu den beiden Opfern bekannt gegeben: Der getötete 41-jährige Mann, der den Täter aufhalten wollte und seinen Mut wohl mit dem Leben bezahlte, sei Mitglied einer evangelischen Kirchengemeinde in Aschaffenburg gewesen und hatte selbst kleine Kinder.

Bei der angegriffenen Kindergruppe, mit der der getötete zweijährige Junge und das schwer verletzte zweijährige Mädchen unterwegs waren, handelt es sich nach Angaben der Kirche um die Kinderbetreuungseinrichtung eines Vereins, der sich für Menschen in schwierigen Lebenssituationen engagiert. Professionelle Seelsorgeteams betreuen die Einrichtung und auch den Kindergarten, in den die Kinder des 41-Jährigen gehen.

Kranzniederlegungen und Kundgebungen in den Vortagen

In den vier Tagen seit der Tat waren in Aschaffenburg bereits mehrfach Menschen zum gemeinsamen Trauern zusammen gekommen. "Ich fühle, als wäre mein eigenes Kind gestorben", hatte Aschaffenburgs Oberbürgermeister Jürgen Herzing (SPD) am Morgen nach der Tat tief betroffen bei einer Kranzniederlegung gesagt. Am selben Abend hatten 3.000 Menschen schweigend im Park der Opfer gedacht.

500 Menschen versammelten sich nach Polizeiangaben am Freitagnachmittag im Park Schöntal. Darunter der Thüringer AfD-Chef Björn Höcke zusammen mit mehreren bayerischen Parteivertretern sowie zahlreiche Gegendemonstranten. In seiner Rede sprach Höcke fälschlicherweise wiederholt von einem getöteten Mädchen statt von einem Jungen. Gegen Rechtsextremismus demonstrierten am Samstag nach Polizeischätzungen 3.000 Menschen in der Aschaffenburger Innenstadt. Das Bündnis "Aschaffenburg ist bunt" hatte dazu aufgerufen.

Tatverdächtiger ist in Psychiatrie untergebracht

Der Tatverdächtige, ein 28-jähriger abgelehnter Asylbewerber aus Afghanistan, ist nach der Anordnung einer Ermittlungsrichterin am Donnerstag in einer Psychiatrie untergebracht worden. Er war den Ermittlungen zufolge vor der Tat mehrfach stationär in der Psychiatrie behandelt worden und hatte den Behörden vor wenigen Wochen seine freiwillige Ausreise angekündigt. Ende Dezember vergangenen Jahres hätte er zudem eigentlich für mehr als einen Monat ins Gefängnis kommen sollen – trat diese Ersatzfreiheitsstrafe aber laut Staatsanwaltschaft Schweinfurt nie an.