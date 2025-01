Trump und wie er die Welt sieht: Kommt Europa unter die Räder?

"Trump will den Friedensnobelpreis"

Laut Thomas Jäger hat Trump ein eindeutiges Ziel: Er "will den Friedensnobelpreis", ist sich der Experte sicher. Trump messe sich mit Ex-Präsident und Friedensnobelpreisträger Barack Obama und wolle deswegen als Friedensstifter gelten. Beobachter fürchten, dass Trump dafür einen voreiligen Deal mit Russland eingehen könnte, der die Ukraine wehrlos gegen zukünftige Angriffe lassen würde.

Trotzdem blickt man in der Ukraine mit Hoffnungen auf die Trump-Präsidentschaft. Laut einer Umfrage sagen knapp 45 Prozent der Ukrainer, dass sie Donald Trump vertrauen, ein Höchstwert im europäischen Vergleich. Dem ukrainischen Journalisten Denis Trubetskoy zufolge habe das zwei Gründe: Zum einen würden die Ukrainer generell zu Optimismus und überhöhten Erwartungen neigen. Zum anderen sei den Leuten klar, dass die bisherige Strategie Joe Bidens keine Lösung gebracht habe. "Deswegen möchte man eine neue Hoffnung finden, dass durch Trump eine neue Dynamik entsteht und der Krieg vielleicht doch schneller zu Ende geht", sagt Trubetskoy, der in der ukrainischen Hauptstadt Kiew lebt.

Die große Frage: Was, wenn Trump scheitert?

Jäger und Trubetskoy gehen davon aus, dass es zu einem Treffen zwischen Donald Trump und Wladimir Putin kommen werde. Allerdings sei eine Einigung der beiden Machthaber unwahrscheinlich. "Russland sieht sich in diesem langen Zermürbungskrieg aktuell auf der Gewinnerseite", sagt Denis Trubetskoy. Für Putin sei nur eine demilitarisierte Ukraine akzeptabel, und aktuell sehe dieser keinen Grund, davon abzulassen.

Die Schlüsselfrage sei: Wie reagiert Trump, wenn er merkt, dass er in der Ukraine-Frage nicht weiterkommt? Lässt er Kiew dann fallen – oder unterstützt er die Ukraine dafür umso mehr, um Putin gegenüber Stärke zu zeigen? Trubetskoy sieht die Gefahr, dass Trump das Interesse an der Ukraine verlieren könnte. Jäger ist dagegen zuversichtlicher: "Trump will nicht als der schwache Präsident in der Geschichte stehen, der die Ukraine verloren hat."

Europa stehe jedenfalls vor der Aufgabe, stärker in die eigene militärische und auch technologisch-wirtschaftliche Souveränität zu investieren. Ansonsten bleibe man abhängig von Großmächten, von denen es in Zukunft nur noch zwei gebe: Die USA und China.