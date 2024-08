Wegen Waldbrandgefahr: Luftbeobachtungsflüge in Franken

Wegen der hohen Waldbandgefahr aufgrund der anhaltenden Hitze haben die Regierungen von Mittelfranken und Oberfranken Luftbeobachtungsflüge für das Wochenende angeordnet. Wie die Regierung mitteilte, werden die Beobachtungsflüge von Samstag bis Sonntag jeweils nachmittags durchgeführt.

DWD meldet zweithöchste Gefahrenstufe für Oberfranken

Der Waldbrandgefahrenindex des Deutschen Wetterdienstes (DWD) wird heute die Stufe 4 von 5 und damit die zweithöchste Gefahrenstufe erreichen, heißt es von Seiten der Regierung von Oberfranken in der Mitteilung weiter. Es besteht damit eine "hohe Gefahr" für Waldbrände. Auch die Regierung von Mittelfranken appelliert an Waldbesucher, keinesfalls mit offenem Feuer zu hantieren oder zu rauchen. Die Piloten fliegen über die besonders gefährdeten Gebiete wie den Sebalder und Lorenzer Reichswald bei Nürnberg und das westliche Mittelfranken.

Schon ein Funke oder eine weggeworfene Zigarettenkippe könnten Gras, Nadelstreu und am Boden liegende Zweige entzünden und einen folgenschweren Brand auslösen. Zudem sollte wegen des Brandrisikos durch heiße Katalysatoren Fahrzeuge keinesfalls auf leicht entzündbarem Untergrund geparkt werden.

Stromleitung fängt Feuer – Tennet sucht nach Ursache

Welches Ausmaß ein Waldbrand einnehmen kann, zeigte sich zuletzt im Landkreis Hof. Dort hatte am vergangenen Montagabend eine defekte Stromleitung einen Brand bei Schwarzenbach an der Saale ausgelöst. Insgesamt war eine Fläche von rund 50.000 Quadratmetern betroffen. Hunderte Helfer der Feuerwehr waren im Einsatz und wurden bei den Löscharbeiten von Helikoptern und Landwirten unterstützt. Verletzte gab es keine.

Inzwischen hat der verantwortliche Netzbetreiber Tennet angekündigt, nach der Ursache zu forschen. Man arbeite dabei eng mit der zuständigen Feuerwehr und den Behörden zusammen, heißt es in einem Schreiben des niederländischen Unternehmens, das in Bayreuth seinen deutschen Hauptsitz hat. "Wir können derzeit keine Prognose geben, wann Ergebnisse vorliegen." Ebenfalls untersuchen will Tennet einen Vorfall, der sich nur wenige Tage zuvor im Landkreis Wunsiedel ereignet hatte. Auch dort hatten Bäume unter einer Stromleitung Feuer gefangen.