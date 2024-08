Großeinsatz: Stromtrasse setzt Waldstück in Brand

In einem Waldstück bei Schwarzenbach am Wald im oberfränkischen Landkreis Hof ist am späten Montagabend ein Großbrand ausgebrochen. Das bestätigte die Polizei auf Anfrage des Bayerischen Rundfunks. Zahlreiche Einsatzkräfte sind im Einsatz; die Löscharbeiten dauern an. Der Schaden kann bisher nicht beziffert werden.

Stromtrasse setzte Bäume in Brand

Die Polizei gab gegenüber dem Nachrichtenportal infranken.de (externer Link) an, dass eine Stromtrasse aus bisher unbekannten Gründen Feuer gefangen habe, welches auf die darunter stehenden Bäume übersprang. Weitere Einzelheiten sind noch nicht bekannt.