Flüchtiger Häftling aus JVA Kaisheim wieder gefasst

Ein paar Tage lang war ein 51-jähriger Gefangener der JVA Kaisheim auf der Flucht. Doch letztlich konnte ihn die Polizei in München aufspüren und festnehmen. Jetzt geht es wieder zurück hinter Gitter nach Kaisheim.

Flucht während eines Arbeitseinsatzes

Der Mann war während eines beaufsichtigten Arbeitseinsatzes in Donauwörth außerhalb des Gefängnisses entkommen. Er flüchtete zu Fuß, so die Polizei. Der Häftling aus Kaisheim wurde bei seiner Arbeit außerhalb der Gefängnismauern in unregelmäßigen Zeitabständen bewacht – zeitweise durfte er auch allein sein. Eine Maßnahme, die der Resozialisierung von Straftätern dient, erklärte die JVA Kaisheim.

Suche mit Hunden und Drohnen

Die Polizei suchte dann am Montag (28.08.) bis spät in die Nacht unter anderem mit Hubschraubern, Wärmebilddrohnen und Spürhunden nach dem Gefangenen. Einsatzkräfte kontrollierten laut Polizei zudem Züge und Busse.

Mann war unbewaffnet

Nach Kenntnis der Polizei war der Mann nicht bewaffnet. Gefahr für die Bevölkerung bestand nicht, so die Beamten. Zum Haftgrund des Mannes machte der Polizeisprecher keine genauen Angaben. Wegen eines Gewaltdelikts sitze er aber nicht ein, hieß es.