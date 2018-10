Faktenfuchs: Wie groß ist der Flächenverbrauch in Bayern?

Fast alle Parteien haben vor der Wahl das Thema Flächenverbrauch für sich entdeckt, nicht zuletzt durch ein Volksbegehren der Grünen mit dem Titel "Betonflut eindämmen". Fast 50.000 Unterschriften sammelte die Partei für einen Gesetzentwurf, mit dem sie den täglichen Flächenverbrauch in Bayern gesetzlich auf 4,7 Hektar begrenzen wollte. Das Bayerische Verfassungsgericht lehnte das Volksbegehren im Juli aus formalen Gründen ab, die politische Forderung der Grünen blieb aber unverändert.

Auch Aiwanger will Flächenverbrauch begrenzen

Die Freien Wähler wollen sich im Gegensatz dazu nicht auf eine konkrete Zahl festlegen, sind aber mittlerweile ebenfalls der Meinung, dass der aktuelle Flächenverbrauch in Bayern zu hoch ist. Beim politischen Aschermittwoch 2018 formulierte es ihr Vorsitzender, Hubert Aiwanger, folgendermaßen: "Wir sind nicht der Überzeugung, dass Deutschland erst dann ein starkes Land ist, wenn der letzte Quadratmeter Weizenboden zugebaut und unter einem Lidl-Parkplatz verschwunden ist."

In der BR-Wahlarena am Mittwochabend behauptete der Freie-Wähler-Chef, Bayern verbaue täglich 13 Hektar Land. "Und da bin ich der Meinung, dass wir durchaus von dieser Zahl runter müssen", sagte Aiwanger in Fürth.

Stimmen die Zahlen zum täglichen Flächenverbrauch?

Die Aussage des Freie-Wähler-Chefs ist allerdings nicht ganz korrekt - genauer gesagt: Die Statistik ist etwas veraltet. Die aktuellste vorliegende Zahl des Landesamts für Statistik zum täglichen Flächenverbrauch stammt aus dem Jahr 2016: Da waren es knapp 10 Hektar pro Tag. Die von Aiwanger angesprochene Zahl stammt dagegen aus dem Jahr 2015.