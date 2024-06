Berichte: Malu Dreyer tritt als Ministerpräsidentin zurück

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer gibt nach Medienberichten ihr Amt auf. Das berichten der "Spiegel" und "Rheinpfalz" am Mittwoch. Die Staatskanzlei in Mainz wollte das nicht kommentieren, kündigte aber eine Pressekonferenz an.

Alexander Schweitzer als Nachfolger im Gespräch

Den beiden Medien zufolge soll Arbeitsminister Alexander Schweitzer das Amt übernehmen. Wie die "Rheinpfalz" schreibt, soll sich Schweitzer noch vor der parlamentarischen Sommerpause im Landtag zur Wahl als Ministerpräsident stellen. Die nächste Landtagswahl in Rheinland-Pfalz ist turnusgemäß im Frühjahr 2026. Schweitzer hätte damit die Chance, bereits als profilierter Regierungschef in diese Wahl zu gehen.