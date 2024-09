Einsatz im unwegsamen Gelände: Feuerwehr bekämpft Waldbrand

Im Landkreis Schwandorf haben mehrere Feuerwehren gestern Abend wegen eines Waldbrandes ausrücken müssen. Ein Luftbeobachter im Flugzeug hatte den Brand im Waldgebiet zwischen Bodenwöhr und Neukirchen Balbini entdeckt.

Landwirte schleppen Löschwasser zum Brandort

Laut einem Polizeisprecher war eine Fläche von rund 6.000 Quadratmetern betroffen. Erschwert wurden die Löscharbeiten durch hohe Temperaturen und starkem Wind. Zudem lag der Brandort in unwegsamen Gelände. Die Feuerwehr musste lange Schlauchleitungen in den Wald legen. Landwirte unterstützten die Feuerwehrkräfte, indem sie Löschwasser in Güllefässern in den Wald transportierten.

Starker Wind drohte Feuer neu zu entfachen

Letztlich brachte die Feuerwehr den Brand unter Kontrolle. Wegen der Gefahr, dass der Brand durch versteckte Glutnester erneut ausbrechen könnte, blieben aber einige Feuerwehrkräfte über Nacht zur sogenannten Brandwache vor Ort.

Waldbrandgefahr hält übers Wochenende an

Kreisbrandrat Christoph Demleitner appelliert an die Bevölkerung, in der aktuellen Wetterlage besonders achtsam zu sein. "Wir haben derzeit eine hohe Waldbrandgefahr aufgrund der Trockenheit, der warmen Temperaturen und des Windes. Kein offenes Feuer im Wald, kein Rauchen, und wenn möglich, keine Fahrzeuge in Waldnähe abstellen."