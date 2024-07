Warnungen vor Waldbrandgefahr: Wie das System funktioniert

Waldbrandgefahr steigt – und auch die Zahl der Warnungen

Das Gefühl mancher BR24-User täuscht nicht: Waldbrandgefahr-Warnungen haben zugenommen. Während in der Klimaperiode von 1961 bis 1990 noch im Schnitt fünf Waldbrandgefahr-Warntage im Jahr zu vermerken waren, hat sich diese Zahl in der Periode ab 1991 auf zehn verdoppelt. "Das ist der Klimawandel. Die Temperaturen sind gestiegen, wir haben extremere Temperaturen", sagt Zimmermann. Sowohl steigende Temperaturen - in Bayern ist es im Vergleich zur vergangenen Klimaperiode im Schnitt 1,15 Grad wärmer geworden - als auch länger anhaltende Wetterphasen, die extrem werden können, erhöhten das Waldbrandrisiko, so die Experten.

Wolfgang Kurtz vom DWD stellt zudem fest, dass in den vergangenen beiden Jahren immer wieder Temperaturrekorde gebrochen wurden und ungewöhnlich langanhaltende Hochdruckgebiete die Waldbrandgefahr weiter erhöhten. So sei die steigende Zahl an Warnungen zu erklären. Zu voreilig findet Kurtz die Warnungen des DWD nicht. "Es ist ein schmaler Grat mit dem Warnen. Warnt man zu viel, hören die Leute nicht mehr. Warnt man zu wenig, wird gefragt: Warum wurde nicht gewarnt? Wir tun da auch nur unsere Pflicht."

Beide Experten sind sich einig: Die meteorologische Waldbrandgefahr wird durch die Entwicklungen des Klimas in den nächsten Jahren weiter zunehmen.

Weniger tatsächliche Waldbrände

Während die Waldbrandgefahr und damit die Anzahl an Warnungen steigt, sinkt die Zahl der tatsächlichen Waldbrände. Die Anzahl an Bränden kann starken Schwankungen unterliegen. In einem feuchten Jahr kann es zu unter zehn Bränden kommen, während es im "Jahrhundertsommer"-Jahr 2003 zu über 250 Feuern kam. Die generelle Entwicklung in Bayern ist dennoch positiv. Vor allem, wenn man die Bundesforste im Freistaat aus der Statistik ausklammert. Zu diesen zählen Grafenwöhr und andere Armee-Übungsgebiete, in denen durch die Art der Militärübungen deutlich häufiger Brände entstehen. In Staats-, Privat- und Kommunenwäldern zeigen Waldbrandfläche und -anzahl eine abnehmende Tendenz.

Zimmermann erklärt sich dies mit verbesserter Aufklärung, den verbesserten Präventionsmaßnahmen, wie zum Beispiel den Beobachtungsflügen, und auch mit einer anderen modernen Entwicklung: Dadurch, dass Handys mittlerweile weit verbreitet sind, können Beobachter eines Waldbrandes viel schneller einen Notruf absetzen. So könne die Verbreitung eines Feuers schneller aufgehalten werden.

Wie muss ich bei Warnungen reagieren?

Wenn Warnungen vor Waldbrandgefahren ausgesprochen sind, gelten für alle Waldbesucher verschärfte Regeln. Generell ist Rauchen in den Sommermonaten im Waldgebiet verboten. Sollte die Warnstufe steigen, darf zudem in einem Abstand von 100 Metern zum Waldgebiet kein offenes Feuer entzündet werden. Auch heiße Motoren können bei sehr trockenem Boden schnell Brände auslösen.

Generell gilt, seine Umgebung im Blick zu haben. Laut Zimmermann kann ein offenes Feuer schnell außer Kontrolle geraten, auch wenn man die vorgeschriebenen 100 Meter Abstand zum Wald einhält. Sollte sich der Wind ändern, sollte man das Feuer löschen. Rund 90 Prozent der Waldbrände in Deutschland haben eine menschliche Ursache. "Man hat eine Sorgfaltspflicht für Feuer in der freien Natur", sagt Zimmermann.