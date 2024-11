Ein widersprüchlicher König: Landesausstellung 2025 zu Ludwig I.

Die bayerische Landesaustellung "Ludwig I. – Bayerns größter König?" wird im Museum Haus der Bayerischen Geschichte in Regensburg vom 10. Mai bis zum 09. November 2025 präsentiert. Der Anlass ist das 200-jährige Jubiläum der Thronbesteigung des Königs, der zu Beginn seiner Regentschaft ein fast bankrottes Königreich unter anderem mit Sparmaßnahmen beim Militär finanziell sanierte und später unter anderem große Bauten wie die Walhalla bei Regensburg und die Befreiungshalle bei Kelheim auf den Weg brachte.

Person Ludwig I. soll für Besucher greifbar werden

In sieben Abteilungen wird der widersprüchliche Charakter von Ludwig I. und seine Regierungszeit zwischen 1825 und 1848 durchleuchtet, berichtete am Mittwoch Projektleiter Rainhard Riepertinger bei einer Pressekonferenz in Regensburg. Zitate aus circa 250 Tagebüchern und Regierungsakten machen die historische Figur für Besucher der Ausstellung noch greifbarer.

Ähnliches gilt für den Hausmantel des Königs, den er aus Sparsamkeit mehrere Jahrzehnte getragen hat, so Projektleiter Riepertinger: Der Hausmantel von Ludwig I. sei sicherlich ein Objekt, das er besonders schön finde, er habe den Mantel 60 Jahre lang getragen, das sei eine unglaubliche Zeitspanne. Entsprechend sehe der Mantel auch aus: "Er ist wirklich mehrfach geflickt. Also er hat nicht nur den Teppich seiner Frau flicken lassen, sondern sicher auch den eigenen Hausmantel."