Doppelgängerinnen-Prozess: Heute fällt das Urteil

Verteidigung: "So schlau wie am Anfang"

Ganz anderes sieht es die Verteidigung. Die Anwälte sind sich einig, dass am Ende des Prozesses noch zu viele Fragen offen seien. "Nach 52 Verhandlungstagen sind wir so schlau wie am Anfang", sagte Strafverteidiger Alexander Betz, der die Angeklagte vertritt. Da nach seiner Meinung keine der Theorien durch Beweise gefestigt worden sei, fehle vor allem ein Tatmotiv. Die Verteidiger des Mitangeklagten schließen sich an: "Kein Motiv ist eine Lücke in der Beweisführung", so Anwalt Klaus Wittmann. Beide Verteidigerteams fordern einen Freispruch für ihre Mandanten.

Darum geht es im Prozess

Zum Hintergrund: Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass die Angeklagte Schahraban K. über soziale Medien gezielt nach einer Frau gesucht hat, die ihr ähnlich sieht. Diese soll sie in der 23-jährigen Khadidja O. gefunden haben. Gemeinsam mit dem Mitangeklagten sollen sie im Sommer 2022 Khadidja O. in Eppingen an ihrem Wohnort in Baden-Württemberg abgeholt haben. Die beiden Angeklagten sollen ihr Opfer in einem Waldstück zwischen Eppingen und Heilbronn mit 56 Messerstichen getötet haben.

Danach soll die Angeklagte in ihrem Wagen zurück nach Ingolstadt gefahren seien. Dort wohnten beide Angeklagte zur Tatzeit im Sommer 2022. Der Komplize soll auf dem Beifahrersitz gesessen, die Tote auf der Rückbank gelegen haben. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass Schahraban K. so ihren eigenen Tod vortäuschen und untertauchen wollte, damit sie ein neues Leben beginnen kann.