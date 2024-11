Doppelgängerinnen-Mordprozess:"Magier" mit neuem Dolmetscher

Im sogenannten Doppelgängerinnen-Mordprozess vor dem Landgericht Ingolstadt hat der Vorsitzende Richter heute (5.11.) die Beweisaufnahme geschlossen. Am 47. Verhandlungstag wurden zunächst die Plädoyers der Staatsanwaltschaft erwartet. Doch diese verzögern sich erneut. Ein Zeuge, ein angeblicher Magier, verzögerte den Prozess bislang. Heute bekam der 53-Jährige Iraker einen neuen Dolmetscher.

"Magier" bekommt neuen Dolmetscher

Am Morgen sagte nochmals der aus dem Irak stammende Mann aus. Er bezeichnet sich selbst als Scheich, ein spiritueller Führer im jesidischen Glauben. Er hat Gebetsbriefe verfasst, die im Auto der Angeklagten gefunden wurden. Am vergangenen Verhandlungstag hatte der 53-Jährige schon ausgesagt, allerdings gab es Probleme mit der Übersetzung.

Bei der letzten Vernehmung des "Magiers" am 15. Oktober hatte der Mann aus dem Irak hatte eine Dolmetscherin, die seinen Dialekt nicht ausreichend verstanden hat. Der im Saal anwesende Dolmetscher der Nebenklage bestätigte in seiner Aussage, dass die Dolmetscherin lückenhaft übersetzt habe und den Zeugen "nicht verstanden" habe. Deshalb legten die Verteidiger der Angeklagten einen Widerspruch ein. Die Verteidigung des Angeklagten schloss sich an. Heute war nun ein Dolmetscher da, der auf den Dialekt des Mannes spezialisiert war.

Nun doch: Zeuge kennt Eltern der Angeklagten nicht

Der Zeuge gab an, dass er die Briefe geschrieben habe – in einer Sprache, die Gott ihm gegeben habe. Es handele sich dabei um Gebete mit guten Wünschen für die Personen. Anders als bei der letzten Vernehmung war er sich diesmal sicher, weder die Angeklagte noch deren im Gerichtssaal anwesende Eltern zu kennen. Da war er sich zuvor noch unsicher.

Warum und in wessen Auftrag er die Gebete verfasst hat, daran konnte er sich nicht erinnern. Hilfreich sei es, wenn die betreffenden Personen dann etwas Gutes tun würden – etwa Gaben oder Opfer darbringen. Solche Dinge seien in der jesidischen Kultur Tradition, so der Mann. Böse Wünsche oder gar Flüche widersprächen seiner Religion, meinte er.

Motiv nach wie vor unklar

Zum Hintergrund: Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass die Angeklagte und der Mitangeklagte m Sommer 2022 eine 23-jährige Frau aus Eppingen an ihrem Wohnort in Baden-Württemberg abgeholt haben und dass die beiden Angeklagten ihr Opfer in einem Waldstück zwischen Eppingen und Heilbronn mit 56 Messerstichen getötet haben. Danach soll die Angeklagte in ihrem Wagen zurück nach Ingolstadt gefahren seien. Dort wohnten beide Angeklagte zur Tatzeit im Sommer 2022. Der Komplize soll auf dem Beifahrersitz gesessen, die Tote auf der Rückbank gelegen haben.

Gezielte Suche nach der Doppelgängerin

Den Kontakt mit dem Opfer hatte die Angeklagte hergestellt. Sie hatte in den Wochen vor der Tat über die sozialen Medien gezielt nach einer Frau gesucht, die ihr ähnlich sieht. Das belegen die drei ausgewerteten Handys der Angeklagten. Das Opfer sah ihrer mutmaßlichen Mörderin tatsächlich extrem ähnlich – daher der Name des Verfahrens. Über ein mögliches Motiv gibt es nach wie vor mehrere Theorien. Ob die 23-jährige Khadidja O. ein Zufallsopfer war, ist auch noch nicht abschließend geklärt.