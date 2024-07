Donauwörth empfängt jubelnd die BR-Radltour

Die 33. BR-Radltour sorgt auch weiterhin für Begeisterung im Freistaat. Zweitausend Zuschauer haben die Fahrerinnen und Fahrer nach der zweiten Etappe im schwäbischen Donauwörth jubelnd und klatschend empfangen. Hinter ihnen liegt eine Strecke von 83,5 Kilometern – am Morgen war der Fahrertross im oberbayerischen Geisenfeld gestartet. Für das Rahmenprogramm sorgten beim Zieleinlauf neben den BR Moderatoren Roman Roell und Willi Willmann die Stadtkapelle und die Bewegungskünstler des Gymnasiums Donauwörth.

Kürzestes Teilstück der diesjährigen Radltour

Auf dem kürzesten Teilstück der diesjährigen Radltour fuhren die 1.000 Hobbyradlerinnen und -radler nach der Wasserpause in Obermühle zur Mittagspause nach Rennertshofen in Oberbayern. Dort war man Feuer und Flamme für die Idee, Mittagsort der BR-Radltour zu sein. Bürgermeister Georg Hirschbeck sagte dem BR: "Wir haben mehr als 80 freiwillige Helfer aus den Vereinen und es haben sich auch viele Privatpersonen gemeldet. Es ist einfach so: Jeder, der BR-Radltour hört, und das gilt auch für uns in Rennertshofen, sagt, das ist toll, da müssen wir hin, das müssen wir machen." Damit die Tourteilnehmer im Schatten sitzen konnten, wurden sogar noch zusätzliche Sonnenschirme organisiert. Spendabel ist man in Rennertshofen auch: Der Erlös aus dem Verkauf von Kaffee und Kuchen geht an die Sternstunden – die Benefizaktion mit dem Bayerischen Rundfunk.

Evangelischer Landesbischof segnet – und radelt mit

Auf diesem zweiten Teilstück war zum ersten Mal der neue evangelische Landesbischof Christian Kopp dabei. Er sprach vor dem Start einen eigens für diesen Anlass verfassten Segen und war von seiner ersten Radltour-Erfahrung begeistert: "Großartig. Lauter nette Menschen, so ein tolles Wetter und unglaublich freundliche Menschen am Rand. Egal, wen Du triffst, egal wo Du fährst: Alle reden mit Dir und ich liebe es, mit Menschen zu reden. Auch über Fahrräder."

Abschluss mit Konzertabend

Den krönenden Abschluss bildet in Donauwörth ein Konzert von Michael Schulte auf dem Festplatz. Schulte wird dabei seine großen Hits wie z.B. "Waterfall", "Better Me", "For A Second" oder seinen ESC-Erfolg "You Let Me Walk Alone" performen.

Dritte Etappe führt in die Oberpfalz

Die dritte Etappe führt am Dienstag durch drei Regierungsbezirke: Start ist im schwäbischen Donauwörth, die Mittagspause verbringen die Radler in Titting und somit in Oberbayern, bevor sie um 16.45 Uhr Berching in der Oberpfalz erreichen. Auf dem zweiten Teilstück des Tages wird Landtagspräsidentin Ilse Aigner mitradeln. Die 33. BR-Radltour schaut wegen des 75. Geburtstags des Bayerischen Rundfunks in allen Regierungsbezirken vorbei. Insgesamt ist das Fahrerfeld 2024 rund 570 Kilometer unterwegs.